Tot mai mulți influenceri renunță la rețelele sociale și se întorc la joburile de corporație. Ce se ascunde în spatele deciziei

Tot mai mulți influenceri aleg să renunțe la viața din online și să revină la joburile de corporație. Ce îi determină să facă această schimbare și ce se ascunde în spatele deciziei.

Tot mai mulți influenceri renunță la rețelele sociale și se întorc la joburile de corporație | Profimediaimages.ro

Viața de influencer pare, la prima vedere, un vis devenit realitate: bani din colaborări, libertate și un program flexibil. În spatele imaginilor perfecte de pe rețelele sociale se ascund însă și presiuni, venituri imprevizibile și nevoia de a fi mereu prezent în online. Astfel, tot mai mulți creatori de conținut se gândesc să renunțe la această activitate și să se întoarcă la joburile de corporație.

Tori Dunlap, o creatoare de conținut care a cunoscut succesul pe TikTok în 2020, a vorbit despre faptul că tot mai mulți influenceri renunță la rețelele sociale și se întorc la joburile de corporație.

De ce se întorc influencerii la joburile de corporație

Tot mai mulți oameni care și-au părăsit locurile de muncă pentru a deveni creatori de conținut se confruntă acum cu o realitate diferită de cea de la începutul carierei. Dacă în urmă cu câțiva ani era suficient să ai o comunitate mare și să publici conținut care atrăgea atenția, lucrurile s-au schimbat între timp.

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Tori Dunlap a observat această schimbare și spune că tot mai mulți creatori care câștigau sume importante din mediul online aleg să se întoarcă în mediul corporativ.

Tori Dunlap a povestit că a cunoscut o creștere spectaculoasă în mediul online începând cu anul 2020. Creatoarea de conținut spune că a ajuns la aproximativ cinci-șase milioane de urmăritori și că succesul de pe TikTok a contribuit la dezvoltarea unei afaceri importante.

Tori Dunlap atrage atenția că mulți creatori au renunțat la joburile obișnuite după ce au început să câștige foarte bine din social media. Însă ceea ce părea o alegere sigură în urmă cu câțiva ani nu mai oferă aceeași stabilitate în prezent.

„Am explodat cu adevărat în 2020. Am avut un succes imens pe TikTok. Câștigam zeci de mii de urmăritori pe zi, iar acum am o afacere de câteva zeci de milioane. Câștig cam șapte-opt milioane de dolari pe an și am și o întreagă echipă, iar acum observăm această tendință: oameni care și-au dat demisia ca să devină influenceri pentru că aveau jumătate de milion de urmăritori și câștigau sume de șase cifre pe an, se întorc acum în mediul corporativ, iar noi ne întrebăm de ce. Eu știu de ce”, a spus Tori Dunlap pe Instagram.

Dependența de colaborările cu branduri, una dintre principalele probleme

Tori Dunlap a explicat că problema nu este activitatea de influencer în sine, ci lipsa diversificării. Atunci când o persoană își bazează întreaga carieră pe o singură sursă de venit, orice schimbare din piață poate avea consecințe serioase.

„Știu foarte bine de ce. Când ești influencer și doar influencer – și nu spun asta în sens peiorativ, ci în sensul că asta e singura ta sursă de venit. Întreaga ta imagine de marcă se bazează pe colaborări cu branduri, nu-i așa? Întreaga ta afacere se bazează pe o sursă de venit pe care nu o poți controla, așa că, în momentul în care aceasta se epuizează, în momentul în care brandurile decid să nu te mai plătească, ești terminat, pentru că aceea este singura ta sursă de venit”, a explicat creatoarea de conținut.

Un alt factor care influențează activitatea creatorilor de conținut este schimbarea algoritmilor de pe platformele sociale, spune ea.

Tori Dunlap spune că persoanele care au devenit cunoscute în perioada 2020-2021 resimt acum aceste schimbări. Unele dintre ele nu mai obțin aceeași vizibilitate, iar companiile sunt mai puțin dispuse să investească în colaborări atunci când rezultatele nu mai sunt la fel de bune.

„Și atât de mulți oameni ca mine, care au devenit celebri în 2020, 2021, care au început să câștige bani foarte buni, văd acum cum această sursă se epuizează din cauza schimbărilor de algoritmi, pentru că conținutul lor pur și simplu nu mai are același impact ca înainte. Așa că brandurile sunt mai puțin dispuse să investească în ei”, a mai spus aceasta.

Ce ar trebui să facă influencerii pentru a avea o carieră pe termen lung

În opinia lui Tori Dunlap, creatorii de conținut ar trebui să își trateze activitatea ca pe o afacere adevărată. Asta înseamnă să nu se bazeze exclusiv pe banii obținuți din campanii publicitare și să găsească modalități prin care își pot diversifica veniturile.

„Și de aceea trebuie să privești orice construiești ca pe o afacere. Bine. Și ce faci dacă ești un CEO strategic și un antreprenor inteligent?

Îți creezi o afacere bine diversificată, astfel încât, dacă o sursă de venit se epuizează, să nu fii complet terminat”, a explicat Tori Dunlap.

Cum îți construiești o carieră de influencer fără să ajungi la epuizare

Pe lângă problemele financiare, activitatea constantă pe rețelele sociale poate deveni obositoare. Presiunea de a publica frecvent, de a menține interesul publicului și de a răspunde cerințelor partenerilor comerciali poate afecta echilibrul dintre viața profesională și cea personală.

Tori Dunlap consideră că succesul adevărat nu se măsoară doar în numărul de urmăritori sau în banii câștigați într-un anumit an.

„Te gândești la asta într-un mod mai holistic: cum pot construi ceva durabil, ceva care să-mi fie de folos chiar și atunci când mă satur să postez conținut, chiar și atunci când algoritmul se schimbă, chiar și atunci când încep să apară colaborările cu brandurile? Și așa îți construiești de fapt o carieră durabilă pe rețelele sociale, care nu te epuizează și care nu se epuizează”, a încheiat Tori Dunlap.

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