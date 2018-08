TRAGEDIE IN AER: Două avioane românești s-au CIOCNIT în zbor! Unul dintre piloți a murit pe loc VIDEO

Două avioane de mici dimensiuni s-au ciocnit la antrenamente, localitatea Frătăuţii Vechi, din judeţul Suceava, iar cei doi piloţi sunt încarceraţi, unul fiind declarat decedat.

Potrivit IGSU, pe timpul unor zboruri de antrenament, două avioane de mici dimensiuni s-au ciocnit în zbor, iar ulterior s-au prăbuşit în afara pistei.

Cei doi piloţi de la mansă au rămas încarceraţi, iar unul dintre ei a fost declarat decedat. Nu au fost înregistrate alte victime.

La faţa locului actioneaza o autospeciala complexa de stingere si descarcerare, un echipaj de prim ajutor SMURD si un echipaj SAJ.

sursa: antena3.ro

Al doilea pilot a fost extras din avion şi stabilizat de către echipajele medicale. S-a solicitat elicopterul SMURD în vederea transportării pilotului la UPU Iaşi.

În Suceava, sâmbătă după-amiază trebuia să fie organziat un show aerian pe Aeroportul Internaţional „Ştefan cel Mare” Suceava.

Potrivit anunţului evenimentului, urmau să participe unii dintre cei mai buni piloţi de acrobaţii aeriene din ţară: profesionişti din elita Aeroclubului României, cu formaţia Hawks of Romania, Iacării Acrobaţi şi pilotul lituanian Jurgis Kairys, o legendă a acrobaţiilor aeriene şi multiplu campion mondial, piloţii Asociaţiei Bucovina Fly Club, precum şi Valer Novac. Surpriza ediţiei din acest an era Formaţia ASALT, cu un spectacol aviatic de excepţie cu două aeronave de înaltă acrobaţie „Skybolt of Romania”