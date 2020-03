Trei medici din Galaţi sunt acuzaţi de rasism, după ce ar fi refuzat să trateze un copil de etnie romă

Încă o dată alungat cu copilul bolnav în maşină, omul a decis să se adreseze autorităţilor.

Constantin Badea, tatăl băiatului: Copilul meu in masina plangea si intreba: tata, pe mine de ce nu vrea sa ma vada un medic? Singurul raspuns pe care am putut sa il dau a fost ca probabil ne-am nascut bruneti in tara asta. M-am deplasat la casa de asigurări. Casa de asigurări mi-a sugerat să mă prezint în Țiglina 3, unde locuiesc la oricare medic să solicit consultația copilului, un tratament corespunzator si inscrierea copilului, deoarece la acea data copilul nu era inscris.