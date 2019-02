Ce a răspuns tânăra din Constanța, acuzată că a furat 40.000 de euro din donațiile pentru o fetiță cu leucemie

Informații de ultimă oră! Care sunt primele declarații pe care le-a dat Florentina Gavrilă, tânăra din Constanța acuzată că a furat 40.000 euro din donațiile strânse pentru Adelina, fetița bolnavă de leucemie: ,,Banii sunt în contul meu...''

Florentina Gavrilă, tânăra din Constanța acuzată de o familie că a furat banii fetiței lor Adelina, bolnavă de leucemie a oferit primele declarații presei. Este vorba de o sumă de 40.000 de euro, pe care tânăra i-a strâns din donațiile oamenilor pentru a ajuta-o pe Adelina Juncu, bolnavă de leucemie.

Florentina Gavrilă a explicat că nu a fugit cu banii în Italia, dar că aceasta și-a deschis în Italia un cont, deoarece, strângerile de fonduri nu pot fi inișiate de persoane fizice în România. Fata i-a asigurat pe părinții micuței Adelina, că în momentul în care va ajunge în țară, le va transfera banii pentru tratament.

"Banii sunt în contul meu pentru că fac demersurile pentru fundaţia asta (n.r. ONG pentru lupta împotriva leucemiei). Am documente unde pot demonstra asta. Trebuie să facturez tot să fie legal, eu nu vreau probleme cu ANAF. Banii, le-am zis, fac fundaţia şi îi transfer imediat. Şi nu au fost de acord să primească banii pe cale legală, au zis că ei vor banii imediat. Duminică am fost la Milano şi m-am întors astăzi. Am fost la banca pentru a transfera banii în România. În prezent, banii sunt în contul meu din România. Acum am ieşit din bancă şi mi-au zis că mâine dimineaţă pot avea la mână un extras de cont care demonstrează tot. Banii nu sunt blocaţi. Se transferă", a explicat Florentina Gavrilă pentru observator.tv.

