Un an de la moartea unui geniu. "Nu o atinge! Este moartă." Îndemnul nu l-a oprit din a sufla viață într-o carapace goală

A fost la fel de recunoscut și pentru opiniile sale juste și necenzurate, cât și pentru geniul său creativ și etica de lucru ireproșabilă.

Într-adevăr a fost sfârșitul unei ere, contribuția lui Lagerfeld în lumea modei și impactul pierderii acestuia resimțindu-se încă de la Săptămâna Modei din Milano și Paris, 2019.

Bruno Pavlovsky, președintele modei la Chanel, a declarat în acea vreme: „Cel mai mare tribut pe care îl putem plăti astăzi este să urmăm în continuare calea pe care a pavat-o - pentru a-l cita pe Karl - 'continuând să îmbrățișăm prezentul și să inventăm viitorul' "

Când Lagerfeld era pe cale să preia conducerea Chanel, toată lumea îi spunea „Nu o atinge. Este moartă". Din această cauză a devenit Karl unul dintre cele mai renumite minți creative: a reușit să sufle viață într-o carapace goală și să o umple cu o incomensurabilă energie creatoare.

Și în timp ce majoritatea contemporanilor săi - Yves Saint Laurent, Valentino Garavani și Azzedine Alaïa - și-au revizuit extinsele arhive prin expoziții retrospective, Karl a rezistat oricărei invitații de a privi înapoi.

"Nu sunt specialist în vintage.Nu pentru viața mea, nu pentru munca mea, pentru nimic. Nu am arhive. Poate că alte case păstrează arhive. Eu nu am nimic. Nu mă interesează ce am făcut sau ce au făcut cei de dinaintea mea. Mă interesează doar ceea ce fac, ce poate fi inspirat."

Au existat zeci de ani în care Chanel s-a transformat într-o afacere de aproape 10 miliarde de dolari prin constanta re-imaginării profilice ale codurilor emblematice ale casei( o rochie din denim încrustată cu perle într-un an, un costum futuristic din stofă de lână în altul); jumătate de secol petrecut pentru redefinirea vocabularului vizual al Fendi ( revitalizarea maniei pentru logouri) ; și relația cu întreruperi dintre el și Chloé în timpul anilor '60-'90 ( rochii lungi, romantice, curgătoare, pline de material fin și vaporos).

Însă Karl a fost și omul care a prezentat maselor basmul, lumea modei înalte. Atunci când a făcut parteneriat cu H&M în 2004 pentru a crea prima colecție de designer a mărcii, succesul acesteia a deschis porțile pentru ulterioare colaborări între case de modă de renume și branduri mici precum H&M, cea mai recentă fiind Giambattista Valli & H&M.

„Când am făcut H&M, am avut un fel de apel pentru persoanele care cumpără ieftin. Nu spun „ieftin”, pentru că oamenii sunt ieftini. Dar hainele nu trebuie să fie ieftine - se presupune că sunt bine proiectate și nu sunt scumpe. Există o diferență foarte mare. Când am făcut H&M, toată lumea a spus: „Nu o face”. Și a funcționat. Când am preluat Chanel, toată lumea mi-a spus: „Nu o face, este moartă, nu funcționează”. A funcționat dincolo. Așa că, mai bine nu ascult oamenii și nu-mi urmez decât instinctele ”

Karl a fost un deschizător de drumuri, un vizionar și mai presus de orice: unul dintre cele mai însemnate nume ale modei.

Întrebat de Elle UK într-un interviu dacă se teme de moarte, răspunsul lui a fost tipic Karl: "Shelley a spus 'Moartea poate să fie o trezire din visul realității.' , dar dacă mă întrebi pe mine, eu cred că este doar un somn din care nu te mai trezești."