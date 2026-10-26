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Un astrolog vorbește despre 18 luni care ar putea schimba lumea. Legătura pe care o face între protestele din Europa și planete

Protestele care au cuprins mai multe țări europene au devenit punctul de plecare al unei teorii astrologice despre viitorul lumii.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Luni, 26 Octombrie 2026, 15:52 | Actualizat Luni, 26 Octombrie 2026, 16:10
Un astrolog vorbește despre 18 luni care ar putea schimba lumea | Profimediaimages.ro
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Un astrolog susține că mișcările lui Uranus și Pluto ar putea simboliza o perioadă de transformări importante în următoarele 18 luni. Pentru a-și explica interpretarea, acesta face o paralelă cu trei momente decisive din istorie.

Protestele din mai multe țări europene au atras atenția unui astrolog care susține că lumea traversează o perioadă de transformări importante. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, acesta a făcut o paralelă între evenimentele actuale și anumite configurații astrologice asociate, în trecut, cu momente istorice majore. Autorul, cunoscut online sub numele de Astrology Brother, consideră că următoarele 18 luni ar putea avea o semnificație aparte din perspectiva astrologiei.

Protestele din Europa, punctul de plecare al unei teorii astrologice

În ultimele săptămâni, mai multe state europene au fost afectate de manifestații împotriva costului ridicat al vieții, a problemelor din educație și a dificultăților de acces la locuințe. Potrivit www.reuters.com, aproximativ 550.000 de persoane au participat la protestele organizate în Franța pe 17 octombrie 2026, conform estimărilor autorităților. În Italia, forțele de securitate au fost suplimentate după confruntările violente din Milano, conform www.euronews.com. Spania se confruntă, la rândul său, cu manifestații legate de criza locuințelor. Potrivit www.reuters.com, protestele au coincis cu o criză politică în urma căreia au fost convocate alegeri anticipate pentru 29 noiembrie.

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Ce legătură face astrologul între Uranus și marile evenimente istorice

În astrologie, Uranus este asociat simbolic cu schimbarea, revolta și contestarea structurilor existente. Planeta are nevoie de aproximativ 84 de ani pentru a realiza o rotație completă în jurul Soarelui. Astrologul atrage atenția asupra faptului că Uranus s-a aflat în Gemeni în perioade asociate unor evenimente istorice importante, precum Revoluția Americană, Războiul Civil American și cel de-Al Doilea Război Mondial. Potrivit www.cafeastrology.com, Uranus a intrat pentru prima dată în Gemeni în iulie 2025, a revenit temporar în Taur și a reintrat în Gemeni pe 25 aprilie 2026. În interpretarea astrologică, acest tranzit este asociat cu schimbări în comunicare, educație și modul în care oamenii se organizează.

Pluto în Vărsător și teoria unei schimbări de epocă

Un alt element invocat de astrolog este prezența lui Pluto în Vărsător. În astrologia occidentală, Pluto este asociat simbolic cu puterea și transformările profunde, iar Vărsătorul cu societatea, colectivitatea și ideile de reformă. Pluto a revenit în Vărsător în noiembrie 2024, după o perioadă de tranziție între semne. Astrologul amintește că planeta a traversat același semn și în secolul al XVIII-lea, înaintea Revoluției Franceze din 1789. Pornind de la aceste coincidențe istorice, autorul consideră că perioada 2026–2028 ar putea simboliza o etapă de schimbări sociale și politice importante. El indică inclusiv anumite date din 2027 și 2028, pe care le consideră relevante pentru interpretarea sa astrologică.

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