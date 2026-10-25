Luna în Taur aduce o perioadă de schimbări pentru zodii. Ce spun astrologii despre iubire, bani și oamenii din trecut

Sfârșitul lunii octombrie 2026 aduce o perioadă intensă din punct de vedere astrologic. Mercur și Venus se află în retrogradare, iar influențele asociate zodiei Taurului readuc în discuție siguranța financiară, relațiile și atașamentele față de trecut.

Sfârșitul lunii octombrie 2026 este marcat de două fenomene importante în astrologie: retrogradarea lui Mercur și cea a lui Venus. În interpretările astrologice, această perioadă este asociată cu revenirea unor situații din trecut, reevaluarea relațiilor și nevoia de stabilitate. Zodia Taurului este asociată cu siguranța, confortul, banii și lucrurile pe care oamenii le consideră valoroase. În opoziție, Scorpionul simbolizează transformarea, renunțarea și schimbările profunde. Această combinație de simboluri astrologice aduce în prim-plan o întrebare importantă: ce merită păstrat și la ce ar trebui să renunțăm?

Mercur și Venus retrograde. Ce înseamnă pentru relații

Mercur a intrat în retrogradare pe 24 octombrie și va reveni la mersul direct pe 13 noiembrie 2026. În aceeași perioadă, Venus, planeta asociată în astrologie cu dragostea și valorile personale, se află, de asemenea, în retrogradare. Potrivit astrologilor, suprapunerea celor două fenomene poate simboliza o perioadă în care oamenii își reevaluează relațiile și alegerile sentimentale. Unele persoane ar putea simți nevoia să reia discuții rămase neterminate, să clarifice neînțelegeri sau să reflecteze asupra unor povești de dragoste din trecut.

Banii și siguranța financiară, în centrul atenției

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Taurul este o zodie asociată cu stabilitatea materială și cu nevoia de siguranță. Din această perspectivă astrologică, sfârșitul lunii octombrie poate fi privit ca un moment potrivit pentru analizarea cheltuielilor, a economiilor și a obiectivelor financiare.

În locul deciziilor impulsive, astrologii recomandă prudență și o evaluare atentă a lucrurilor care contează cu adevărat. Este și o perioadă în care unele persoane ar putea realiza că anumite obiceiuri sau angajamente nu le mai aduc beneficiile de altădată.

Ce zodii pot resimți mai puternic această perioadă

În interpretările astrologice, patru zodii sunt asociate în mod special cu temele acestei perioade. Taurul poate simți nevoia să își reevalueze prioritățile, mai ales în ceea ce privește banii și relațiile. Scorpionul poate trece printr-o perioadă de introspecție, în care anumite situații din trecut revin în atenție. Leul poate avea de clarificat aspecte legate de familie, locuință sau stabilitate personală. Vărsătorul poate reflecta asupra echilibrului dintre viața profesională și cea personală.

Ce este bine să faci până pe 13 noiembrie

Potrivit interpretărilor astrologice, perioada este favorabilă reflecției, clarificării unor situații și revizuirii planurilor. Discuțiile sincere, organizarea cheltuielilor și evitarea deciziilor luate sub impulsul momentului pot fi utile indiferent de zodie. Pe 13 noiembrie, atât Mercur, cât și Venus își încheie retrogradarea, marcând, în simbolistica astrologică, începutul unei etape de clarificare.