Un bărbat din Sibiu a fost externat, deși era infectat cu noul coronavirus: ”Am probat pe pielea mea. A fost o simplă răceală!”

Cei patru au fost internați în același salon, iar sibianul a lansat acuzații dure la adresa medicilor, el fiind revoltat de faptul că a primit foarte multe pastile în condițiile în care doar într-o zi a avut febră.

”De miercuri (deci la zece zile de la primele simptome – n.r.) am trecut pe pastile, perfuzii și câte și mai câte. Eu am primit cele mai puține medicamente. Asta în condițiile în care, de exemplu, mi s-au administrat 48 de pastile de Kaletra. Știți ce medicament e acesta, nu? Se folosește și la HIV. Am mai primit și Anxiar, dar și o pastilă de somn, după ce am zis că nu prea mă odihneam. Și nu era normal să se întâmple asta, adică să nu pot să dorm în condițiile date? Ce aș vrea să subliniez: eu am primit tot tratamentul acesta în condițiile în care nu am avut niciun simptom. Cu excepția primei zile, la internare, când am avut aproape 38 febră, nu am mai avut nimic. Atunci, pentru ce am primit atâtea medicamente?”, a mărturisit el, potrivit sursei citate.

Toate calculele, date peste cap! Când ar fi apărut, de fapt, COVID-19 în România?! Ce crede minstrul Sănătății despre noua ipoteză

Bărbatula cerut să fie externat deși era pozitiv

Nicolae Hîndorean a cerut să fie externat, deoarece se simte bine. În a zecea zi de la internare a fost lăsat să meargă acasă, însă testul RT-PCR făcut înainte de externare arăta că este în continuare infectat. ”Pacientul se externează la cerere, fiind SARS-CoV-2 pozitiv în momentul externării, invocând ordinul MS 505/2020, ce permite externarea pacienților cu o formă ușoară la zece zile de la confirmare. Se recomandă izolare și monitorizare prin medicul de familie încă patru zile de la externare”, au scris medicii sibieni în scrisoarea medicală.