Un livrator român din Londra, viral după întâlnirea cu un câine. Reacția savuroasă: „Cuțu, please!” | VIDEO

Un livrator român din Londra a devenit viral pe internet după o întâlnire neașteptată cu un câine. Reacția lui simpatică și replica „Cuțu, please!” au stârnit hohote de râs.

Un livrator român din Londra, viral după întâlnirea cu un câine | instagram / suceavafail

Un moment amuzant, petrecut pe străzile Londrei, a cucerit internetul! Un livrator român a avut parte de o întâlnire neașteptată cu un câine, iar reacția sa a fost surprinsă în imagini.

Un livrator român din Londra, viral după întâlnirea cu un câine. Reacția savuroasă

Un livrator român stabilit în Londra a ajuns în centrul atenției pe internet, după o întâlnire neașteptată cu un câine de talie mică. Deși patrupedul era un bichon și stăpânul său a încercat să îl liniștească, spunându-i că animalul nu îi va face nimic, bărbatul a avut o reacție care i-a amuzat pe internauți.

Speriat, acesta a început să strige „Nu, nu!”, a sărit, a început să alerge, să se îndepărteze cât mai repede de cățel.

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Momentul a fost surprins într-un videoclip care a devenit viral. Scena a fost și mai amuzantă odată cu a replica folosită de livrator: „Cuțu, please!”, i-a spus el câinelui.

Cum a reacționat livratorul român când a văzut bichonul

Totul s-a întâmplat în timpul unei livrări, când românul s-a întâlnit cu un bichon. Deși câinele era mic și nu părea să reprezinte un pericol, livratorul a fost vizibil speriat.

Stăpânul patrupedului a încercat să îl liniștească și i-a transmis că nu are de ce să se teamă. Asigurările acestuia nu au avut însă efectul dorit. Bărbatul a făcut un pas înapoi, a sărit speriat și a început să strige „Nu, nu!”, încercând să păstreze distanța față de animal.

Contrastul dintre dimensiunea mică a bichonului și teama livratorului a făcut scena să fie una amuzantă. Deși stăpânul câinelui a încercat să îl asigure că totul este în regulă, românul nu a reușit să își ascundă frica.

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