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Și-a hrănit câinele cu până la 10 bucăți de pui pe zi și a ajuns la închisoare! Ce s-a întâmplat cu animalul

O femeie a fost condamnată la închisoare după ce i-a dat prea multă mâncare câinelui său. Aceasta ar fi hrănit patrupedul cu până la 10 bucăți de pui pe zi.  

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Vineri, 16 Octombrie 2026, 10:45 | Actualizat Vineri, 16 Octombrie 2026, 10:57
Și-a hrănit câinele cu până la 10 bucăți de pui pe zi și a ajuns la închisoare | spca.nz
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O femeie din Auckland a fost condamnată la două luni de închisoare după ce câinele ei, Nuggi, a murit din cauza obezității severe.

O femeie a ajuns la închisoare după ce și-a hrănit câinele cu până la 10 bucăți de pui pe zi

Femeia le-a spus reprezentanților SPCA (Societatea pentru Prevenirea Cruzimii împotriva Animalelor), că îi dădea câinelui între opt și zece bucăți de pui pe zi, pe lângă biscuiții pentru animale. În 2021, Nuggi ajunsese să cântărească aproape 54 de kilograme și abia se mai putea mișca. Obezitatea era atât de gravă încât inima lui nu putea fi ascultată cu stetoscopul căci stratul de grăsime împiedica transmiterea sunetelor.

Problemele de sănătate nu se opreau aici. Câinele avea unghiile foarte lungi, numeroase excrescențe ale pielii, mai ales pe burtă și coate, dar și conjunctivită, scrie spca.nz.

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Nuggi, câinele care a murit din cauza obezității severe, a ajuns în grija organizației SPCA în octombrie 2021. Animalul a fost preluat atunci de pe proprietatea stăpânei sale din Manurewa, Auckland, în urma unei percheziții efectuate de poliție. Mai mulți câini au fost luați atunci de pe proprietate și duși într-un adăpost pentru animale.

Starea lui Nuggi i-a îngrijorat pe inspectori încă de la început. Câinele a trebuit să parcurgă doar aproximativ 10 metri până la mașină, dar a fost nevoit să se oprească de trei ori pentru a-și trage sufletul.

Todd Westwood, directorul executiv al SPCA, a declarat că starea animalului a fost un șoc pentru inspectori și pentru personalul organizației. Aceștia sunt obișnuiți să întâlnească animale subnutrite, însă cazul lui Nuggi a fost unul extrem de grav.

Deși câinele a început să slăbească după ce a fost preluat de organizația SPCA, acesta a murit în urma unor complicații medicale. Necropsia a scos la iveală și alte probleme de sănătate, printre care o afecțiune hepatică și sindromul Cushing.

Stăpâna câinelui a fost nevoită să plătească și despăgubiri și a primit și interdicție

În urma cazului, proprietara a fost obligată să plătească despăgubiri de 1.222,15 dolari și a primit interdicția de a mai deține câini timp de 12 luni.

Cazul lui Nuggi readuce în atenție riscurile obezității severe la animale și importanța îngrijirii responsabile a acestora.

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