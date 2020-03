Un medic din Arad trăiește cu frica să nu-și fi infectat cei trei copii. Bogdan se simte rău și este izolat în casă cu soția și cei mici

Mai mult, omul a fost testat înainte să fie trimis în izolare, însă de zile bune așteaptă parcă în zadar rezultatul testului.

A sunat la toate autoritățile locale din Arad, însă nimeni nu a putut să-i dea niciun răspuns. Din disperare, omul a scris pe Facebook, în speranța că cineva îl va putea ajuta.

"Sunt foarte mâhnit de ceea ce se întâmplă. Văd și citesc atâtea postări și chiar articole media locală, medici infectați, aparatură, grijă față de cetățeni, chiar că s-au primit rezultatele testărilor cadrelor medicale. Am zis că tac dar nu mai am încotro. De câteva zile aștept rezultatul testării pt SARS-covid2, în urmă expunerii. Nici la această ora NU am primit rezultatele. Am sunat la Prefectura, DSP Arad, Spitalul Victor Babeș TM, nimeni nu știe nimic.

Domnule Iohanis, dl.Orban, dl.Tătaru, dl.Arafat fac un apel la dvs. Va rog să mă ajutați. De 3 zile am început să fiu simptomatic și nimeni nu știe nimic, sau nu se vrea. Sunt acasă, izolat cu 3 copii și soția.

Vă mulțumesc !!!!", a scris bărbatul pe pagina sa de Facebook, într-un apel disperat.