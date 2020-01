Alertă! Un nou val de gripă aviară amenință România! Țările afectate de epidemie din care importăm carne și ouă

Gripa aviară a atins sau chiar face revagii în câteva ţări europene, iar Uniunea Naţională a Crescătorilor de Păsări din România (UNCPR) cere autorităţilor române să ia o serie de măsuri de urgenţă pentru ca epidemia să nu ajungă şi la noi.

Ilie Van, preşedintele UNCPR, cere interzicerea importurilor de carne de pasăre şi de ouă din Polonia, ţară ce este cel mai serios afectată de această epidemie.

Conform organismelor europene, alte astfel de focare au fost descoperite şi în Slovacia şi Ungaria.

„Noi considerăm că ar trebui urgent interzise importurile din Polonia. Avem şi noi capacitatea de a produce carne de pasăre, nu trebuie să importăm din Polonia. Această ţară are în fiecare an probleme şi ar trebui să respecte condiţiile tehnice, dacă vrea să activeze în piaţa comună. Anul trecut a umplut toată Europa de Salmoneloză, acum are probleme cu gripa aviară”, a declarat Ilie Van.