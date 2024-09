Un pensionar a refuzat decizia de recalculare, pe motiv că a primit prea mulți bani: „Nu-i merit”

Domnul Alexandrescu s-a prezentat la Casa de Pensii din București, de la primele ore ale dimineții, pentru a anunța că pensia sa recalculată este prea mare și a cerut o corecție. Iată detaliile mai jos!

Autoritățile au publicat bilanțul primelor două săptămâni de la recalcularea pensiilor: 60.000 de pensionari sunt nemulțumiți și 3.000 de decizii cu erori vor fi supuse unei revizuiri. Însă, există și cazuri în care vârstnicii s-au dus până la Casa de Pensii pentru a refuza decizia de recalculare. Un bărbat a solicitat o recalculare, susținând că a primit prea mulți bani și nu îi merită.

Pensionarul care a refuzat să își accepte noua pensie, pentru că ar fi primi prea mulți bani după recalculare

Domnul Alexandrescu a venit de la primele ore ale dimineții la Casa de Pensii din București. El spune că a avut o sumă prea mare în decizia de recalculare și a cerut să se facă dreptate.

„Am primit și eu hârtia cu decizia de recalculare. În cazul meu, particular, cred că mi s-au acordat niște bani pe care eu nu-i merit. Niște bani necuveniți, în chip firesc, trebuie să îi dai înapoi", a spus el pentru Antena 3 CNN.

Cel mai frecvent printre erorile găsite la cei care au făcut cereri de recalculare este un stagiu de cotizare mai mic.

„Am venit să depun cerere pentru vechime. Nu mi s-a calculat armata în decizie”, a mai spus un alt pensionar.

„Am ieșit anticipat, mai am doi ani, am 63 de ani şi se iese cu penalizare. Am avut o penalizare de 300 lei la decizia trecută și acum s-a dublat penalizarea, deci am 600 lei și plus. Plus că nu ies socotelile, nu sunt ani...”, a mai precizat altă persoană, potrivit sursei citate mai sus.

Românii care aşteaptă pensia din străinătate se lovesc de birocraţie

Un alt bărbat, care a lucrat și în Italia, așteaptă de doi ani să primească și pensia de acolo, dar se lovește de multă birocrație.

„Nu mi se pare normal pentru că e dreptul meu, dar ei mă plimbă de la Ana la Caiafa. Cum m-a ținut și aici când mi-a dat pensia pe România, m-a ținut vreo trei-patru ani de zile”, a spus acesta, citat de Antena 3 CNN.

Zilele acestea, este aglomerat și la ghișeele unde se depun acte pentru mica recalculare.

„Sporurile nepermanente care la mine sunt trecute în carnetul de muncă, dar nu mi le-au luat în considerare. Şi atunci trebuie să venim să facem aici coadă”, a mai transmis o femeie.

Pensiile recalculate se livrează prin poștă până pe 15 septembrie, iar pe 12 se virează banii pe carduri, mai transmite sursa citată.

