Pensie de 100.000 de lei pe lună după recalculare. Ce meserie a avut românul care o încasează

Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a dezvăluit că cea mai mare pensie după recalculare se ridică la suma de 100.000 de lei lunar. Iată ce meserie a avut românul care o încasează!

Un român se poate considera norocos, deoarece s-a ales cu o pensie enormă după recalculare. Este vorba despre un fost angajat în sistemul bancar, care a contribuit la sistemul de pensii doar 18 ani, însă „contribuțiile lui au fost foarte mari”, potrivit news.ro.

Cine este românul cu cea mai mare pensie din România după recalculare

Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a ținut să transmită care este cea mai mare pensie din România după recalaculare.

„Cea mai mare pensie este din sistemul public, este pe contributivitate. Este o pensie a unui asigurat care a lucrat în domeniul financiar-bancar, care are un stagiu de cotizare de 18 ani, dar cu contribuţii foarte mari. Are cea mai mare pensie din România fiindcă contribuţiile au fost foarte mari. În urma unei contribuţii substanţiale, are cea mai mare pensie din România, care e undeva în jurul a 100.000 RON, adică aproximativ 1 miliard de lei vechi”, a transmis Ministrul Muncii, potrivit sursei citate mai sus.

Simona Bucura-Oprescu a fost întrebată dacă este vorba despre guvernatorul BNR Mugur Isărescu. Ministrul Muncii a negat și a precizat că este vorba despre un fost angajat din domeniul financiar-bancar.

„Nu. Vorbesc de domeniul financiar-bancar într-o instituţie privată. Este o instituţie bancară care nu a falimentat în anii 90, este o instituţie bancară cu reputaţie prestigioasă, cu o cotă mare de piaţă şi astăzi când vorbim”, a explicat Simona Bucura-Oprescu.

Ce a spus Ministrul Muncii despre pensiile profesorilor

Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a vorbit și despre situația profesorilor, în contextul în care ajung să aibă 3.000 de lei pensie pe lună după 40 de ani de muncă, în timp ce un bancher încasează 20.000 de euro după 18 ani de cotizare.

„Consider că e corect faptul că profesorilor, datorită noii legi, le-au crescut veniturile din pensii. Cunosc un număr mare de profesori care mi-au mulţumit că au primit decizii de recalculare cu o pensie mult mai mare. Incorect a fost ca ani la rândul profesorii să primească salarii mici. Primind salarii mici, şi pensiile profesorilor au fost mici”, a conchis Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, potrivit news.ro.

Pașii de urmat pentru a contesta recalcularea pensiei

Recalcularea pensiilor reprezintă un proces complex, care poate duce uneori la greșeli ce influențează direct veniturile pensionarilor. Din acest motiv, este bine de știut ce pași trebuie să parcurgi dacă ești convins că pensia ți-a fost recalculată greșit.

Examinați decizia de recalculare

Începeți prin a analiza cu atenție decizia primită de la Casa de Pensii. Astfel, comparați punctajul din ultima decizie de pensionare cu cel din decizia de recalculare. Aici trebuie să aveți trecute și punctele de stabilitate, calculate pe baza stagiului de cotizare, dar și punctajul anterior.

Calculați punctele de stabilitate

Punctele de stabilitate pot fi verificate chiar de către pensionari. Potrivit indicațiilor Ministrului Muncii, avem următoarele situații:

pentru stagiile mai lungi de 25 de ani se adaugă 0,5 puncte;

pentru stagiile între 30 și 35 de ani, se adaugă 0,75 puncte;

iar pentru stagiile de peste 35 de ani, se adaugă un punct.

Contactați casa teritorială de pensii

Dacă observați discrepanțe sau aveți nelămuriri și întrebări, adresați-vă casei teritoriale de pensii care a emis decizia. Cei de acolo vor verifica dacă datele din dosarul dumneavoastră corespund cu cele din aplicația informatică. În cazul în care este necesar, se vor face inclusiv verificări suplimentare, care pot merge până la consultarea dosarului din arhivă.

Nu în ultimul rând, ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a subliniat că pensionarii pot solicita o revizuire a deciziei de recalculare a pensiei, fie din oficiu, fie la cererea lor, mai transmite gândul.ro, care citează Cancan.

