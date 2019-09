Un profesor de educație fizică și-a pus capăt zilelor chiar în sala de sport în care își antrena elevii! Trupul bărbatului, găsit după câteva ore

S-a sinucis în sala de sport în care pregătea elevii! Un profesor de educație fizică de la Colegiul Naţional Pedagogic Ştefan Odobleja din Drobeta Turnu Severin și-a luat viața în locul în care trăiese cele mai mari împliniri din viață. Ce mesaj au transmis colegii bărbatului.

„Despre profesorul D. T., nu pot să spun decât cuvinte frumoase. Într-adevăr era un coleg introvertit, dar extrem de devotat profesiei, un om care a relaţionat corect cu colegii, un om care a adus rezultate unităţii de învăţământ, la competiţiile la care a participat cu elevii şcolii. Nu am identificat, la începutul acestui an şcolar, suspiciuni cum că ar urma să se întâmple o astfel de tragedie. Nici faţă de profesorii de educaţie fizică nu şi-a exprimat vreo nemulţumire. Ştiu că era apt din punct de vedere medical. La începutul acestui an şcolar, a făcut analizele medicale şi conform fişei, era apt”, a declarat directorul Colegiului Naţional Pedagogic Ştefan Odobleja, Laura Butaru.

Văzând că bărbatul nu ajunsese acasă și nu răspundea la telefon, soția profesorului s-a dus la liceul la care acesta preda. Trupul acestuia a fost găsit, spănzurat, în sala de sport a unității de învățământ. Din primele informații, se pare că a stat, neobservat, cel puțin două ore, conform Adevărul.

Profesorul ar mai fi avut și alte tentative de suicid în trecut.