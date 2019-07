Un sucevean va parcurge 1.000 de kilometri în 48 de ore. „Este o luptă grea cu timpul, oboseala şi vremea care este mereu surprinzătoare.”

Un ciclist din Suceava, Constantin Lucuţar, se implică pentru al treilea an consecutiv în campania organizației "Salvaţi Copiii" care ca cauza prevenirea mortalității infantile. Acesta va parcurge 1.000 de kilometri cu bicleta în 48 de ore, dorind să atragă atenția asupra situației actuale a mortalității infantile dar și pentru echipamentele din spitalele și maternitățile României.

Cursa a început joi, 25 iulie, la ora 08:00. Acesta va porni de pe esplanada Casei de Cultură din Suceava.

„Poate vă întrebaţi de ce nu am renunţat la nebunia asta. 1.000 de km în 48 de ore! Sincer vă spun, nu este orice fel de nebunie. Este o luptă grea cu timpul, oboseala şi vremea care este mereu surprinzătoare. Mereu mă gândesc la lupta eroică purtată de copiii născuţi prematur. Spre deosebire de mine, ei se luptă cu viaţa, fiecare secundă câştigată înseamnă o şansă la viaţă. În acest război, am intrat încă din 2017, de atunci an de an lupt alături de ei, pentru că fiecare copil contează! Vă mulţumesc pentru sprijin!”, a scris Constantin Lucuţar pe pagina oficială a organizației.

Președinta Salvați Copii Suceava, Camelia Iordache, a declarat că în ultimii ani, organizația a investit peste cinci milioane de euro pentru dotarea a 96 de maternități și secții de nou-născuți din toate județele țării.

Anul acesta vor primi echipamente noi spitalele din Câmpulung și Fălticeni dar și un cabinet al unui medic de familie din Dolhești.