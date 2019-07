Olivian s-a sinucis la 23 de zile după ce iubita lui a murit! Ce a scris în biletul de adio tânărul care și-a plănuit în detaliu moartea

Un tânăr în vârstă de 30 de ani, din Iași, n-a putut suporta dorul de iubita lui, care s-a stins din viață în urmă cu 23 de zile, așa că s-a sinucis.

Olivian Chelaru, un tânăr de 30 de ani din Iași care avea toată viața înainte, n-a putut suporta despărțirea de iubită, așa că și-a planificat în detaliu sinuciderea.

Astfel, el a închiriat o garsonieră în Tătărăși, a scris un bilet de adio în care și-a rugat prietenul cel mai bun să se ocupe de înmormântare, iar apoi a băut și a consumat pastile până când a murit.

A fost descoperit, ulterior, de prietenul lui cel mai bun, care a alertat serviciul de urgență, însă medicii n-au mai putut face altceva decât să constate decesul.

”La locul solicitării a intervenit un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Iași. Aici, am descoperit un tânăr cu vârsta de 30 de ani, pentru care, din păcate, nu am mai putut face nimic, decât să constatăm decesul. În momentul în care am ajuns la locul solicitării, am constatat că deja se instalase midriaza fixă bilaterală. Din primele informații, se pare că decesul a avut loc cu cel puțin două ore în urmă”, s precizat dr. Luminita Bodrun, de la SAJ Iași.

Bărbatul a cerut să fie îngropat cu un ursuleț de pluș, pe care cel mai probabil îl primise în dar de la iubita lui.

Trupul său neînsuflețit a fost transportat la IML pentru a se stabili cu exactitate împrejurăile în care a murit.