Un nou caz de hărţuire sexuală cutremură România. Un tânăr profesor este acuzat că atinge indecent elevi de clasa a cincea: ”Are o problemă cu băieții”

Profesorul anchetat predă Educaţie Civică în trei şcoli din judeţul Dâmboviţa. Mai mulţi copii din localitatea Pucioasa le-ar fi povestit părinţilor că bărbatul are un comportament nepotrivit în timpul orelor. Iar sesizările au ajuns şi la conducerea instituţiei.

Bărbatul ar atinge copiii indecent, ar folosi un limbaj vulgar şi chiar i-ar ameninţa cu note mici pe cei care se împotrivesc, s-au plâns mamele.

”Are un comportament cel puţin indecent cu copiii. Eu de la părinţi şi copii am aflat că are o el are o problemă cu băieţii, îi agasează mai mult”, a declarat primarul din Pucioasa, Constantin Ana.

Conducerea şcolii a decis să-i mute cursurile într-o clasă care este supravegheată video, pentru a-i putea studia gesturile. Timp de două sătpămâni, profesorul de 29 de ani a fost monitorizat.