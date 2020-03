Un teatru din Rusia va oferi spectacole pentru un singur spectator

Proiectul, numit "One on One", este ideea lui Marat Gatsalov, director al Teatrului de Operă şi Balet din Perm. Ideea, a spus el, a precedat pandemia de coronavirus care a determinat închiderea teatrelor, muzeelor şi a altor instituţii culturale din lume pentru ca publicul să practice distanţa fizică şi să rămână în case.

Când autorităţile locale din Perm, un oraş industrial care are o reputaţie de pol cultural, au declarat că evenimentele cu public trebuie să fie anulate, Gatsalov s-a gândit că este potrivit să înceapă un experiment.

"Ni s-a spus că nu mai putem permite spectatorilor să intre în holul teatrului", a afirmat Gatsalov. "Dar asta nu înseamnă că nu putem permite intrarea unui singur spectator".

Planul pentru reprezentaţii private a atras atenţia mass-media şi a primit sprijin din partea oficialilor culturali locali, a afirmat Gatsalov, ca un mod inedit de a menţine reprezentaţiile live, în faţa publicului.