Una dintre femeile bătute în Alexandria a rupt tăcerea. Primele declarații despre drama pe care a trăit-o: ”M-a lovit și am căzut lată!”

În cadrul unui interviu la un post de televiziune, femeia de 37 de ani a vorbit despre drama pe care a trăit-o, ea dezvăluind că tâlharul a încercat și să o violeze.

"M-a lovit la spate și am căzut. După aia a încercat să mă violeze. Mi-a târât capul pe organele genitale, dar am scăpat ușor în sensul în care i-am spus: "Lasă-mă! Lasă-mă! Îți dau ce vrei tu!". Atunci mi-a luat portofelul și mi-a dat drumul la mâini și am putut să fug. Am ajuns acasă. Am ajuns aici la ușă, m-a văzut băiețelul prima dată și apoi m-au văzut și ei, părinții. Erau foarte speriați și s-au dus la o vecină și au rugat-o să sune la 112 că ei erau foarte speriați. Foarte speriați", a spus femeia.

Mai multe femei au fost bătute și jefuite în plină stradă, în Alexandria. Tâlharii ar fi încă liberi

"M-a lovit și aici la creștet și aici, în partea asta, vânătaia de aici... mă doare destul de rău, dar... Față de femeia cealaltă care este la București în stare gravă, pot spune că Slavă Domnului am scăpat. Pur și simplu.. era și așa... obsedat sexual. La un moment dat a văzut și niște gesturi nefirești la el, când s-a apropiat de el, dar nu credea că se ia de ea. Și ea a trecut pe lângă el și a atacat-o la fel ca și pe mine, în spate. Ne-a lovit în spate. Ne-a lovit în cap. Așa a lovit-o și pe ea. Am impresia că spre deosebire de mine, ea a ripostat. A fost mai agresiv... Am înțeles că a lovit-o cu picioarele. A lovit-o cu picioarele până când aproape că a desfigurat-o. Ne-am întâlnit la spital. Am înțeles că e în stare gravă", a mai spus victima, la un post de televiziune.