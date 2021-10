Vehiculul utilitar electric Alke – o soluție eco pentru deszăpezit

Cartierul rezidențial care a început deja să prindă formă beneficiază acum de modelul ALKE ATX330E, echipat cu plug de zăpadă hidraulic și distribuitor de sare.

ALKE este producătorul italian care, de mai bine de 25 ani, produce autovehicule electrice în uzina sa de la Padova. Vehiculele europene ATX omologate de tip N1 aduc performanțe pe sosea, care până acum nu se mai regăseau la vehicule din aceeasi categorie: o capacitate de încărcare de până la 1.630 kg, o capacitate de remorcare de până la 2.000 kg și o sarcina maximă de 4.500 kg.

Vehiculele electrice Alke sunt echipate cu motoare care asigură un cuplu ridicat și o distribuție treptată a puterii, ideale pentru utilizarea industrială intensivă și, în același timp, pentru manipularea terenurilor exigente off-road, precum cele cu nisip, zăpadă sau gheață.

Dezvoltatorul imobiliar Colina Nouă construiește o comunitate sustenabilă in satul Bărbuțiu, comuna Vultureni, județul Cluj si a optat astfel pentru camioneta electrică Alke ATX330E echipată cu plug de zăpadă hidraulic si împrăștietor de sare pentru necesitățile de deszăpezire și întreținere a spațiilor vezi din cartierul rezidențial.

În prezent mașinile electrice încep să câștige teren în fața celor pe combustie, mai ales că există și programe de finanțare guvernamentale care susțin tranziția verde.

ATVRom, importator oficial in România al vehiculelor electrice Alke, poate confirma dezvoltarea pieței de vehicule utilitare ecologice de la an la an.

