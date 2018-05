Vestea SERII! Gestul INCREDIBIL făcut de elevul din Focșani pentru directoarea liceului: „Iată, acesta este...”

Scandalul izbucnit zilele trecute în Focșani și care-i are ca protagoniști pe directoarea școlii și un elev, e departe de a se fi terminat.

Băiatul pare amorezat pana peste cap de profesoara lui, careia ii ia apararea. Ultimele postari ale adolescentului pe Facebook arata ca este indragostit de femeia de 36 de ani. Pe pagina lui curg mesajele incontinuu, iar prietenii lui il sustin.

”Te baga astia in depresie, cum au facut si cu alti copii care au facut aceasi chestie ca tine. Un sfat inchide televizoru, nu te uita la hate si fa ce vrei in continuare doar ai 18 ani. Aviz pentru hateri. Fiecare are viata lui si nimeni nu ii poate zice ce sa faca cu ea nici macar familia!”, i-a scris un amic lui Ovidiu Saghin.

Iar raspunsul lui Ovidiu nu a intarziat sa apara: ”Iata, acesta este un om mai intelept! Cu gandire matura. Ai aprecierea mea!”