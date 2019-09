VIDEO - O cățelușă înfometată voit de proprietar este salvată! Transformarea este incredibilă la doar nouă săptămâni

O biată cățelușă pe nume Angel a fost salvată din ghearele unui om care a subnutrit-o și a abuzat-o grav luni bune înfometând-o pentru a-și pierde viața. Ajunsese așa de rău că picioarele din faţă i se deformaseră şi se prăbuşea de fiecare dată când încerca să se ridice.

Cățelușa a fost salvată de către organizaţia „Rescue From The Hart” când mai avea puțin timp de trăit. Tratamentul medicamentos nu a funcționat și Angel părea că nu mai rezistă. Angajații și voluntarii au decis să-i acorde atenție necondiționată pe perioada refacerii. Fiecare om din echipă stătea câteva ore pe zi la căpătâiul cățelușei. Vorbeau permanent cu ea, o mângâiau și îi ofereau căldură. Curând, Angel a început să-şi recapete puterile, consumând cantităţi mici de alimente.

Angel era tristă permanent și a reușit să treacă peste perioada grea în care era să-și piardă viața cu sprijinul oamenilor care i-au oferit dragoste.

Cățelușa a ajuns să se transforme complet sub mâna protectoare a celor din organizația „Rescue From The Hart” și şi-a regăsit dorinţa de a se bucura de viaţă alături de alți câini într-un cămin devinitiv.