Viorel Cataramă s-a autointitulat Donald Trump al României! Afaceristul s-a ales recent cu un dosar penal

Milionarul, Viorel Cataramă a încercat să se autoinfecteze cu Covid-19, dar nu i-a reușit. În schimb, s-a ales cu un dosar penal după gestul său, scrie Antena 3.

Viorel Cataramă: „Nici măcar 40.000 de decese în România nu vor justifica niciodată suspendarea drepturilor și libertăților fundamentale”

Gurile rele spun că afaceristul ar face orice să câștige inima publicului, dorință lui cea mai mare fiind aceea de a deveni președintele țării. De altfel, s-a și autointitulat Donald Trump al României.

”Mi-am făcut testul, testul arată că nu sunt infectat la momentul testului, asta nu înseamnă că nu am fost și nu s a întâmplat nimic, habar n-am, nu stiu, dar ce am avut de demonstrat, am demonstrat.

Nu mi s-a livrat gratuit testul, l-am cumpărat. Am constat că Barbulestiul este cel mai periculos focar pentru că numărul de infectați raportat la numărul de locuitori e cel mai mare sau era cel mai mare atunci.

Trebuie să recunosc că sunt într-un oarecare confort, fară dubiu. Eu mă consider un mic Donald Trump al României și sper să pot să aduc în România politica suveranistă și de suveranitate a președintelui Trump”, a spus Cataramă, conform sursei precizate.