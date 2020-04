Virusolog german: Noul coronavirus nu a fost găsit pe nicio suprafaţă din casa unei familii infectate

"Am testat dacă virusul se afla pe soneria de la ușă, în aer, în wc, pe suprafața telefonului mobil, pe telecomandă, ba chiar am luat probe pe pisicile de apartament. Efectiv am mers din casa-n casă mai multe zile. Nu exista virusul pe suprafețe", spune specialistul german.

Un nou simptom a ieșit la suprafață. Oamenii infectați cu coronavirus își pierd simțul mirosului și al gustului. Virusologul german dă multe exemple de asistente și oameni care au testat oțet și multe alimente/obiecte cu miros și gust preganat și nu puteau simți nimic.

"Am vorbit cu oameni și majoritatea au spus că și-au pierdut gustul și mirosul. Aceast afectare a simțurilor durează câteva zile și api revine la normal, deci nu e pe o durată lungă în cazul infectării cu Covid-19", mai adaugă medicul.