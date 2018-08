Vor fi GRATUITE! Anunțul pe care îl așteptau zeci de mii de bolnavi a fost făcut în această seară

Lista de medicamente compensate şi gratuite va cuprinde două noi molecule, destinate tratamentului inovativ al hepatitei C şi al cancerului de prostată. Guvernul a aprobat hotărârea miercuri seara. Aceasta va intra în vigoare de la 1 septembrie.

Guvernul a aprobat, miercuri, o hotărâre pentru introducerea condiţionată în Lista de medicamente compensate şi gratuite a două molecule noi, care vor face obiectul unor contracte cost-volum şi cost-volum-rezultat, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Sănătăţii (MS).

Moleculele nou introduse sunt destinate pentru tratamentul inovativ al Hepatitei C şi al cancerului de prostată.

"În acest an, am modificat listele de compensate şi gratuite de trei ori, chiar dacă legislaţia prevede cel puţin o corecţie pe an. Pacienţii noştri au dreptul la tratament inovativ de ultimă generaţie. Pentru a asigura accesul la tratamente inovative unui număr cât mai mare de pacienţi, luăm în calcul încheierea unor noi contracte cost-volum, urmând ca, după ce definitivăm Lista de medicamente esenţiale, să introducem necondiţionat în Listă unele molecule esenţiale", a declarat Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii.