Vremea 28 aprilie. Se anunță un weekend cu MARI SURPRIZE! Vremea o ia razna în următoarele ore!

Prognoza în Weekend

Sâmbătă, vremea va deveni deosebit de calda în cea mai mare parte a ţarii cu temperaturi maxime între 21 şi 30 de grade, exceptând zona litoralului unde valorile termice, 18...20 de grade, se vor situa în jurul celor caracteristice perioadei. Dupa-amiaza şi seara în jumatatea de vest a teritoriului vor fi înnorari temporare, însa doar izolat vor fi averse slabe şi descarcari electrice. Vântul va avea intensificari în sudul Banatului şi pe crestele Carpaţilor Meridionali, iar temporar şi la cote mai reduse şi în Moldova şi Oltenia. Izolat vor fi condiţii de ceaţa.

In Bucuresti, vremea se va menţine deosebit de calda. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab pâna la moderat. Temperatura maxima va fi de 26...27 de grade, iar cea minima de 9...11 grade.

Duminica, vremea va fi în general frumoasa şi deosebit de calda cu temperaturi maxime între 20 şi 30 de grade, cele mai mari valori fiind in vest, 30 de grade la Oradea. Face exceptie zona litoralului unde valorile termice, 18...20 de grade, se vor situa în jurul celor caracteristice perioadei. Dupa-amiaza în vestul şi nord-vestul ţarii vor fi înnorari trecatoare si izolat averse şi descarcari electrice. Vântul va avea intensificari în sudul Banatului, în Oltenia, Moldova şi la munte. Izolat vor fi condiţii de ceaţa.

In Bucuresti, vremea va fi în continuare deosebit de calda. 9...11 grade dimineata si in jur de 26 de grade la amiaza. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general moderat.

Regiuni

In regiunile intracarpatice, vremea se racoreste. Maximele ajung în jurul celor caracteristice perioadei, 23 de grade la amiaza la Timisoara, 22 la Arad, 20 la Oradea, Baia Mare, Cluj si Brasov si 18 la Miercurea Ciuc. Nu sunt asteptate ploi decat la munte, si acolo doar pe arii restrinse.

Scade putin temperatura si in sud dar si asa este tot foarte cald pentru aceasta data, 27 de grade maxima la Drobeta, Craiova si Rm Vilcea, 28 la Alexandria si Giurgiu, 26 la Ploiesti si 25 grade la Buzau. Pe arii restrinse vor fi averse si descararcari electrice. Vântul va avea unele intensificări ca de altfel in toata zona extracarpatica.

Si in Dobrogea vremea se raceste usor, 24 grade maxima la Tulcea si 23 la Constanta. Vor fi unele innorari si pe ici pe colo, averse poate se descarcari electrice.

In Moldova scade temperatura fata de ieri cu 4...5 grade. La amiaza vor fi valori termice in general intre 20 si 24 grade. Aspectul vremii este in general frumos doar vantul poate sa deranjeze putin.