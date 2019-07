Video. Zeci de călători, la un pas să se calce în picioare, pe Aeroportul Otopeni! „Oamenii veneau, pur și simplu, unii peste alții”

Momente cumplite pentru călătorii care s-au aflat, luni seara, pe Aeroportul Otopeni, București. Zeci de călători au fost la un pas de a se călca în picioare!

Au fost momenet de panică pentru zeci de călători, luni seara, pe Aeroportul Otopeni. Oamenii care încercau să coboare de pe una dintre scările rulante au fost blocați de cei care așteptau la ghișee. Momentul a fost filmat și postat pe rețelele sociale.

„Am ajuns în Bucureşti. Astăzi am trăit momente de panică la scările rulante de la clădirea aeroportului, înspre verificarea de paşapoarte. Sunt două scări rulante cu un spaţiu mic între ele. Ei bine, spaţiul acela mic era deja plin, iar cei care urcau pe prima scară rulantă pur şi simplu veneau unii peste alţii că nu aveau loc. Am reuşit cumva să mă dau în partea stângă a scării şi am aşteptat. Nu era absolut niciun angajat al aeroportului acolo. Am filmat câteva secunde. După o jumătate de oră, încă tremur când mă gândesc. Aeroortul Henri Coandă, ce faceţi în această privinţă? Măcar opriţi scările alea rulante, să poată urca lumea normal şi să se poată opri dacă e prea plin”, a scris o pasageră pe Facebook.