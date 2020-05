„Am leşinat, am căzut. Erau o grămadă care urlau acolo”. Zeci de românce, exploatate în Italia! VIDEO

Emoţionată, abia stâpânindu-şi lacrimile, Silvia Vrânceanu a povestit în faţa camerelor Observator cea mai neagră perioadă din viaţa ei. Mai bine de un an a lucrat zi şi noapte în casa unei bătrâne din Bologna. Fără nicio zi de pauză şi neplătită. Ar fi trebuit să primească 26 de mii de euro până acum.

„Nimic, niciun leu nu am primit de la ei! Invocau tot felul de motive. «Imposibil! Ţi-i dăm, ţi-i dăm! Nu se poate, nu se poate!». Dar de câte ori m-am dus plângând şi distrusă, că eu aveam şi un împrumut făcut în bancă! Am făcut o cădere nervoasă, am căzut într-o depresie. Nu mâncam. Am leşinat, am căzut”, a povestit Silvia Vrânceanu.

Povestea Silviei este a altor 300 de femei. Venite de peste hotare, în căutarea unui loc de muncă, au fost păcălite de promisiunile celei care le-a angajat, o italiancă. Multe au aflat după ani de muncă grea că sunt în ilegalitate. Fără asigurare de sănătate şi contribuţii la fondul de pensii au riscat expulzarea. Nici plata nu era cea stabilită. Dacă, totuşi, venea la timp.

„M-am certat cu ei, m-am dus de nu ştiu câte ori la poarta lor să-mi dea banii. Au fost discuţii, au fost certuri. Una dintre românce a venit cu benzină să-i dea foc. Erau o grămadă de muieri care urlau. În faţa agenţiei, în agenţie”, a mai spus românca.