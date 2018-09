Zile libere 2018 școală. Câte zile libere au elevii de Sfantul Andrei?

Zile libere 2018 școală. Data când pică Sfântul Andrei va fi o zi liberă de care vor benificia școlarii și studenții, dar și cadrele didactice. Sfântul Andrei 2018 pică pe 30 noiembrie și figurează în calendarul de zile libere legale în România.

Pe 30 noiembrie, de sărbătoarea religioasă a Sfântului Andrei, vor beneficia și alte catogorii de români. Cei care sunt nevoiți să muncească vor primi compensații legale.

Astfel, potrivit prevederilor legale in vigoare, angajatii care sunt nevoiti sa lucreze in zilele considerate libere, vor primi în plus la salariu, adică ziua lucrata va fi platită dublu, sau vor avea liber într-o alta zi aleasa de ei (angajați).

Cei care lucrează în zilele libere au dreptul la compensații legale.

Sfântul Andrei 30 noiembrie 2018 pică într-o zi de vineri, așadar, data poate fi legată de zilele de weekend, iar de sărbătoarea Sfântului Andrei, românii vor beneficia de trei zile libere.