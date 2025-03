Ce și câte operații estetice are Antonia. Artista spune că a fost nevoită să apeleze la medicul chirurg

Antonia, una dintre cele mai apreciate artiste din România, recunoscută pentru frumusețea sa remarcabilă, a dezvăluit recent că aspectul fizic i-a adus atât avantaje, cât și provocări în carieră.

Într-un interviu sincer, cântăreața a mărturisit că, deși este recunoscătoare pentru darul frumuseții, aceasta a fost uneori percepută ca un obstacol.​

„Mereu am spus că sunt recunoscătoare pentru frumusețea pe care mi-a dat-o Dumnezeu și pentru care primesc complimente constant. M-a ajutat foarte mult frumusețea și este evident, dar am simțit-o uneori și ca pe o pedeapsă, au fost multe momente în care oamenii nu au putut accepta că sunt mai mult decât un chip frumos”, a declarat Antonia, potrivit Click.

Artista a subliniat că, deși aspectul fizic plăcut i-a deschis multe uși, a fost și sursa unor prejudecăți și răutăți din partea celor care nu au reușit să vadă dincolo de aparențe.

„Pe cât m-a ajutat, m-a și împiedicat, apar multe răutăți din cauza faptului că sunt frumoasă. Chiar uneori poate părea mai degrabă un impediment decât o binecuvântare din cauză că generează multă răutate, multă frustrare în oameni care și-o manifestă în direcția mea.”

Antonia a recunoscut ce operații estetice și-a făcut

În ceea ce privește intervențiile estetice, Antonia a fost deschisă și a recunoscut că a apelat la anumite proceduri pentru a-și recăpăta confortul și încrederea în sine, mai ales după cele trei sarcini.

„Așa cum ai spus, am avut trei sarcini, corpul meu a trecut prin multe, așa că am simțit nevoia să schimb anumite lucruri cu care nu mai eram confortabilă, asta și pentru că sunt perfecționistă. Am avut două intervenții care au fost necesare: la nivelul sânilor și la abdomen.”

Cu toate acestea, artista promovează acceptarea de sine și subliniază importanța încrederii în propriul corp, cu toate imperfecțiunile sale.

„Acceptarea propriului corp cu defecte și calități, încrederea în sine, dar și grija față de aspectul fizic te fac o femeie sexy, feminină. Contează și cum porți hainele, care este atitudinea per general. Trebuie, de fapt, să acceptăm că perfecțiunea nu există și să ne bucurăm de noi înșine așa cum ne-a lăsat Dumnezeu. Și la fel de sexy este și să ai grijă de sănătatea ta.”

La ce trucuri de frumusețe apelează Antonia

De-a lungul timpului, Antonia a împărtășit câteva dintre secretele sale de îngrijire și trucurile de frumusețe la care apelează pentru a-și menține aspectul impecabil.

Unul dintre produsele esențiale în rutina de frumusețe a Antoniei este balsamul de buze. Indiferent dacă optează pentru un finish mat sau pentru un luciu strălucitor, balsamul de buze nu lipsește niciodată din geanta sa.​

Pentru a-și menține părul sănătos, Antonia folosește ocazional ulei de măsline, aplicându-l ca mască hidratantă. În ceea ce privește tenul, ea optează pentru măști cu argilă, cunoscute pentru proprietățile lor de purificare și revitalizare a pielii.

Antonia a învățat de la mama sa câteva reguli de aur în materie de îngrijire: demachierea riguroasă indiferent de oboseală, consumul adecvat de apă pentru hidratarea organismului și utilizarea constantă a cremei hidratante pentru a menține elasticitatea și strălucirea pielii.​

Nu în ultimul rând, artista subliniază rolul esențial al familiei în menținerea unui echilibru emoțional și a unei energii pozitive. Soțul său, Alex Velea, o susține necondiționat și o face să râdă, iar copiii lor îi oferă puterea și motivația de care are nevoie.