Adevărul despre relația lui Florin Răducioiu cu copiii lui. Cum se înțeleg și ce părere are despre ei

Florin Răducioiu, fostul mare atacant al Generației de Aur, se declară împlinit pe plan personal la 54 de ani, având o relație strânsă cu cei doi fii ai săi, Andrea și Alessandro, rezultați din căsnicia cu Astrid, de care a divorțat în 2018, după 23 de ani de mariaj.

Andrea și Alessandro au crescut în Italia, unde au fost martori la cariera impresionantă a tatălui lor. Deși au moștenit pasiunea pentru fotbal, ambii sunt mari fani ai echipei Internazionale Milano, în contrast cu trecutul tatălui lor la AC Milan. "Sunt mari fani Inter, nu joacă, nu le-a plăcut, erau mici când m-am lăsat, aveau 7-8 ani", a declarat Răducioiu.

Cu ce se ocupă băieții lui Florin Răducioiu în Italia

În ceea ce privește carierele, Andrea și Alessandro au ales drumuri diferite față de sport. Andrea, după o tentativă de a studia arhitectura, a renunțat la facultate în timpul pandemiei și s-a angajat la Milano, unde ocupă poziția de manager la un restaurant de tip fast-food. "Andrea lucrează la Milano, e un fel de șef al unui fast food, îi place foarte mult", a menționat fostul fotbalist.

Pe de altă parte, Alessandro s-a orientat către sectorul logistic, fiind angajat la Amazon, lângă Brescia. "Alessandro lucrează la Amazon, ceva cu logistică, lângă Brescia", a precizat Răducioiu.

Deși și-ar fi dorit ca fiii săi să urmeze studii superioare, Răducioiu le respectă alegerile și îi susține în carierele lor. "Le-am zis: 'Dacă nu vreți să studiați, asta aveți!'. Aș fi vrut să facă mai mult. Important e să fie corecți și să muncească oriunde ar lucra, nu trebuie să le fie rușine de muncile astea care sunt plătite binișor", a afirmat el.

Cum se înțelege Florin Răducioiu cu copiii lui

Relația dintre Florin și fiii săi rămâne una apropiată, în ciuda distanței geografice. Recent, Andrea și Alessandro au venit în România pentru a-l susține pe tatăl lor la meciul de retragere al Generației de Aur, desfășurat pe Arena Națională. Cei doi au fost văzuți purtând tricouri cu numele tatălui lor, semnate de mai multe staruri ale Generației de Aur, demonstrând mândria și susținerea față de realizările părintelui lor.

În plan personal, după divorțul de Astrid, Florin Răducioiu și-a refăcut viața alături de Andreea Albăstroiu, cu care s-a logodit la începutul anului 2024. "Am spus DA!", a scris Andreea pe rețelele sociale, anunțând logodna cu fostul fotbalist.

Așadar, deși viața a adus schimbări semnificative pentru Florin Răducioiu și familia sa, legătura cu fiii săi rămâne puternică, bazată pe respect reciproc și susținere, indiferent de alegerile profesionale pe care aceștia le-au făcut.

Florin Răducioiu va face parte din familia Antena

"Sunt extrem de bucuros că fac parte, de acum, din echipa Antena 1. Abia aștept să încep acest mare proiect care va dura câțiva ani buni. Pentru că știți foarte bine, Antena 1 va transmite cele două ediții ale Cupei Mondiale 2026-2030. Antena îmi oferă posibilitatea să fiu protagonist și eu, nu pe teren, ci pe platourile de televiziune și nu numai. Mă bucur enorm", a povestit Răducioiu.

Fostul mare atacant al Generației de Aur va apărea și la Revelionul prezentat de Ilona și Ristei alături de alți fotbaliști tricolori iubiți: "Din păcate, eu nu am jucat cu ei, mi-ar fi plăcut mai ales să joc cu Gigă Craioveanu. Ei sunt evident mai tineri ca mine, mă refer la Adi Ilie, la Florin Gardoș. Oamenii care au făcut ceva pentru țara asta, au jucat la un nivel foarte mare în Occident, au jucat și pentru echipa națională a României. Am mare respect pentru ei și întotdeauna trebuie să fie un respect între noi, din punctul acesta de vedere. Îmi face mare plăcere pentru că revăd multe lucruri și în ei, în faptul că ne-au reprezentat la cel mai mare nivel. Întotdeauna sunt, evident, foarte bucuros să-i văd și mai ales când este vorba de un sfârșit de an."