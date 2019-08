Andronache: „Eu sunt aici, mă simt acum un antrenor principal.”

“Până în momentul în care va veni altcineva, dacă va veni, noi nu ne-am oprit niciodată din a studia adversarul, din a pregăti antrenamentul şi asta vom face tot timpul. Zilele trecute când l-aţi întrebat pe Panţâru cum se simte fără antrenor principal puteam pertinent să spun şi eu poate avem nevoie de antrenor secund. Zi de zi discutăm. Acum am plecat din vestiar şi asta le-am spus: am acceptat lucrul ăsta pentru că simt respect din partea lor. La ultimul meci probaibl că aţi văzut cu toţii putem să reproşăm orice altceva, dar atitudinea jucătorilor nu cred că o putem pune la îndoială. Niciodată nu m-am gândit că la meciul cu Mlada nu voi sta pe bancă. Este problema patronului ce spune. Eu aici sunt dator să asigur o continuitate echipei. Nu m-am gândit nicio clipă. Până în momentul în care vine şi mi se spune: de astăzi vine alt antrenor, eu trebuie să asigur continuitate. Nu mă opresc în a munci şi nu mă opresc în a pregăti jocul. Acelaşi lucru l-am spus şi jucătorilor şi simt asta. Nu am absolut niciun fel de problemă. Nu simt absolut nicio presiune. Încerc să fiu realist, nu este unul din cele mai bune momente, dar nici nu-l consider greu”, a spus Andronache.

Vergil Andronache consideră confruntarea cu Mlada Boleslav, din preliminariile Ligii Europa un meci dificil, însă nu crede că este un test pentru el. “Suntem conştienţi că ne aşteaptă un meci destul de dificil. În schimb, pentru asta ne-am pregătit, am discutat şi după ultimul joc din campionat, care nu a ieşit exact aşa cum ne-am dorit şi noi. Ne-a bucurat foarte mult dorinţa jucătorilor de a câştiga. De astă-vară ştiam că focusul este pe Liga Europa şi ne dorim din tot sufletul să putrem să facem un meci bun, să câştigăm, ne dorim să nu luăm gol în primul rând. Aşteptăm cu încredere meciul de mâine. Noi respectăm fiecare adversar. Mai ales în condiţiile date nu cred că pot să-mi permit că meciul va fi uşor. Dar în acelaşi timp avem foarte mare încredere în noi. Nu consider asta un test. Eu sunt aici, mă simt acum un antrenor principal. Cred că antrenorul trebuie comparat cu un dirijor. Dirijorul nu trebuie să ştie să cânte la toate instrumentele, trebuie doar să asigure armonie în orchestră. Acelaşi lucru trebuie să se întâmple şi cu mine”, a afirmat el.

Întrebat dacă l-a deranjat faptul că Mihai Bălaşa nu a dat mâna cu el după ce a fost înlocuit la meciul cu Astra Giurgiu, Andronache a răspuns: “Mulţumesc lui Dumnezeu că în decursul vieţii mele am avut numai oameni de calitate în jurul meu şi am simţit numai bunătate. V-aş ruga să nu mă dezamăgiţi. Am apreciat la dumneavoastră pertinenţa pe care aţi avut-o, respectul pe care l-aţi avut vizavi de noi până acum. Dar vă spun ce am învăţat. La un moment dat am auzit de la domnul Mircea Lucescu, am fost la un curs al federaţiei, şi domnul Mircea Lucescu ne-a spus aşa: Domnilor, dacă vreţi să nu aveţi absolut nicio problemă cu jucătorul, mai ales în momentele de iritare, vedeţi-vă de jocul echipei. Eu asta am şi făcut. Nici măcar nu am avut intenţia să fac lucrul ăsta şi el, nici măcar… Eu am o relaţie extraordinar de bună cu el. Dar vă rog, vorbim foarte mult despre acest subiect. Îl puteţi întreba. Nici el n-a avut intenţia să nu vină să dea mâna cu mine şi eu la rându-mi eram destul de atent la jocul echipei. Ar trebui să trecem mai uşor peste acest lucru pentru că Bălaşa în primul rând este un om. Nu este de ajuns că a făcut o greşeală? Stăm tot timpul să vorbim despre lucrul ăsta? Eu am apelat la latura umană”.

Tehnicianul a precizat că jucătorii arată dorinţă şi că nu vrea să se scoată în evidenţă greşeala vreunui jucător, victoriile şi înfrângerile aparţinând întregii echipe. “Atâta vreme cât eu nu simt lucrul ăsta în vestiar, nu este absolut niciun fel de problemă. Atmosfera vestiarului v-a dat-o imaginea jocului de la Giurgiu. Jucătorii au vrut. Acum fiecare dintre noi nu ne dorim să avem greşelile pe care le-am avut, dar ni le asumăm. Vrem să fim o echipă şi nimeni un reproşează nimic nimănui. Probabil că îi face mult mai bine lui Bălaşa ca perioada asta, şi aşa este suspendat, să stea să se relaxeze”.

FCSB va întâlni echipa Mlada Boleslav, joi, la Giurgiu, de la ora 21.30, în prima manşă a turului trei preliminar al Ligii Europa.

Sursa : news.ro