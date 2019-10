Andy Murray, mulţumit de jocul lui înaintea meciului cu Marius Copil. Întâlnirea Murray-Copil va avea loc vineri, nu înainte de 19.30

Tenismenul britanic Andy Murray, locul 243 mondial, l-a învins, joi, pe uruguayanul Pablo Cuevas, locul 48 ATP, cu scorul de 6-4, 6-3, calificându-se în sferturile de finală ale turneului de 250 de puncte de la Antwerp, fază în care îl va întâlni pe Marius Copil.

Murray, care adună victorii după ce a revenit în turnee la simplu, în urma operaţiei suferite la şold, în ianuarie, spune că este mulţumit de jocul lui.

"Cred că am servit destul de bine în mare parte din meci şi, când am reuşit să intru în <raliuri> de pe fundul terenului, am simţit că am lovit mingea destul de curat, ceea ce este bine. El a servit foarte bine, ceea mi-a îngreunat posibilitatea de a face break-uri, dar cred că a fost un meci bun pentru mine", a declarat fostul lider ATP.

Tot joi, Marius Copil, locul 92 ATP, venit din calificări, a trecut de argentinianul Diego Schwartzman, locul 15 ATP şi favorit 3, scor 6-4, 5-7, 7-6 (7), după două ore şi 41 de minute.

Meicul din sferturi Andy Murray - Marius Copil, va avea loc vineri, nu înainte de 19.30.

Britanicul conduce cu 2-0 în meciurile directe cu jucătorul român.

