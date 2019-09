Antrenorul portarilor din lotul României, despre Tătăruşanu, Niţă şi Radu: Toţi sunt de valoare, e clar că naţionala stă bine pe acest post

Antrenorul portarilor din lotul României, Leontin Toader, a făcut o analiză a celor trei goalkeeperi convocaţi pentru meciurile cu Spania şi Malta, Ciprian Tătăruşanu, Florin Niţă şi Ionuţ Radu, el precizând, conform frf.ro, că toţi trei sunt sportivi de valoare.

“Vreau să spun de la început că eu nu fac niciun fel de diferenţă între cei trei atunci când îi pregătesc. Pentru mine, toţi sunt egali, toţi sunt portari de valoare, e clar că naţionala stă bine pe acest post. Revenind, Ciprian Tătăruşanu e un portar aproape complet. Are experienţă competiţională uriaşă, este echilibrat, genul de portar care dă încredere apărării. În plus, are un joc foarte bun cu ambele picioare, lucru esenţial în fotbalul modern. De fiecare dată când vine la lot văd plăcere, dorinţa de a se pregăti şi de a juca pentru echipa naţională”, a spus Toader referitor la primul de pe lista portarilor convocaţi de selecţionerul Cosmin Contra.

Despre Florin Niţă, Leontin Toader a declarat că este un portar matur, cu experinţă mare acumulată în cupele europene. “Are viteză, reacţie, forţă explozivă, e curajos, muncitor, atent la tot ceea ce i se cere. Este genul de jucător pe care oricine şi-ar dori să-l antreneze. Din punctul meu de vedere, el poate fi titular în orice moment”, a adăugat el.

În ceea ce îl priveşte pe Ionuţ Radu, Toader consideră că acesta are toate calităţile unui portar mare. “Radu are exuberanţă, e şcolit în Italia, şi, în ciuda vârstei, are toate atuurile unui portar mare. E agil, are viteză de reacţie, s-a integrat rapid în colectiv, a fost liderul generaţiei U21 şi-mi doresc, cât mai curând posibil, ca acesta să cucerească şi grupul primei reprezentative. Acum sunt cei trei la lot, dar România mai are şi alţi portari valoroşi, care oricând pot fi convocaţi, mă refer la Silviu Lung şi la Costel Pantilimon, doi portari cu calităţi foarte bune, profesionişti în orice moment”.

Partida România - Spania se va disputa joi, de la ora 21.45, pe Arena Naţională din Bucureşti, în Grupa F a preliminariilor Euro-2020.

