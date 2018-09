Anunț-șoc din Spania! Denis Cheryshev, unul dintre cei mai buni jucători de la Cupa Mondială, investigat pentru dopaj. Riscă o suspendare uriașă

În vârstă de 27 de ani, mijlocașul rus a intrat în atenția autorităților iberice după ce tatăl său a dezvăluit că jucătorul a folosit un tratament cu hormoni de creștere (HGH).

Un purtător de cuvânt al Agenției Mondiale Antidoping (WADA) a spus, pentru BBC, că acest caz a fost preluat de autoritățile spaniole. Conform WADA, injectarea hormonilor de creștere fără un aviza medical de specialitate poate duce la o suspendare de până la 4 ani din toate competițiile.

