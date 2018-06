Campionatul Mondial din Rusia 2018! Messi și Argentina, dezastru mondial! Finalista din 2014, călcată în picioare de Croația. Prin ce minune mai pot ajunge ”pumele” în optimi

Argentina - Croația 0-3! Lecție de fotbal primită de Messi & co. Șoc și nu prea în runda a 2-a din grupa D a Cupei Mondiale. Argentina, finalista Mondialului din 2014 organizat în Brazilia, a fost făcută preș de selecționata Croației, în așa zisul derby al celor mai valoroase echipe din această grupă. Modric, Rakitic & co. s-au impus cu un sec 3-0 și s-au calificat în ”optimile” competiției.

Argentina - Croația 0-3! Lecție de fotbal primită de Messi & co. Meciul disputat pe Nizhny Novgorod Stadium a reprezentat o nouă demonstrație de incapacitate a tot ceea ce înseamnă Argentina în momentul de față. De la antrenorul Sampaoli, care a pierdut orice busolă și logică și până la Messi, ”zeul” devenit un simplu muritor la această Cupă Mondială, nimic nu a mers la sud-americani.

Argentina - Croația 0-3! Lecție de fotbal primită de Messi & co. Duelul de azi a fost decis în repriza secundă. În minutul 53, Caballero, un portar cu 3 meciuri într-un an de zile la Chelsea, s-a transformat în Loris Karius și i-a pus pe tavă o minge lui Rebici, cel care nu a iertat. Apoi, în minutul 80, Luka Modric a ținut să-i arate lui Leo Messi cine e adevăratul #LM10 de la acest Mondial. Mijlocașul Realului a marcat un gol fantastic, cu un șut de la mare distanță. Bomboana pe coliva Argentinei a venit în minutul 90+1, atunci când prietenul și colegul lui Messi de a Barcelona, Ivan Rakitic, a marcat simplu din careu.

Argentina - Croația 0-3! Lecție de fotbal primită de Messi & co. Criza Argentinei nu a venit de azi și nici de la meciul cu Islanda. Argentina e în criză profundă de doi ani de zile. Iar în ultimele luni, Jorge Sampaoli nu a făcut decât să înfigă și mai mult cuțitul în rana naționalei pe care se presupune că o antrenează. După semi-rușinea cu Islanda, Sampaoli a schimbat azi, însă a făcut o echipă de ”Intertoto”, cu jucători îndoielnici, fără nicio capacitate tehnică. Cu excepția lui Messi și a lui Aguero, Argentina a arătat, pe hârtie, ca o echipă din lumea a treia a fotbalului. În schimb, banca tehnică a fost Mondială: Di Maria, Dybala, Higuain, Banega. De Mondiale a arătat și ”banca tehnică” din afara Cupei Mondiale, în frunte cu Mauro Icardi!

Argentina - Croația 0-3! Lecție de fotbal primită de Messi & co. Cum se mai poate califica Argentina ? Ei bine, șansele există, nu sunt zero, însă nici mult mai mari decât zero. În primul rând, Messi & co. nu mai depind de ei pentru calificare. Dacă Islanda învinge pe Nigeria, șansele Argentinei sunt de 0,01!

Clasamentul Grupei D în acest moment:

1. Croația 6 puncte (5-0) 2 meciuri

2. Islanda 1 punct (1-1)

3. Argentina 1 punct (1-4) 2 meciuri

4. Nigeria 0 puncte (0-2)

Cum se poate califica Argentina:

1. Dacă Islanda-Nigeria e X ....Argentina are nevoie de victorie cu Nigeria în ultima rundă, iar Islanda să nu câștige cu Croația

2. Dacă Islanda - Nigeria e 1..... Argentina are nevoie de victorie la scor cu Nigeria, iar Islanda trebuie să piardă, de preferat la scor, cu Croația

3. Dacă Islanda - Nigeria e 2 ...... Argentina are nevoie de victorie cu Nigeria, Islanda să piardă cu Croația, iar golaveraju să fie în favoarea ”pumelor”.

Program Grupa D:

16 iunie, ora 16:00 - Argentina - Islanda 1-1

16 iunie, ora 22:00 - Croatia - Nigeria 2-0

21 iunie, ora 21:00 - Argentina - Croatia 0-3

22 iunie, ora 18:00 - Nigeria - Islanda (Volgograd)

26 iunie, ora 21:00 - Islanda - Croatia (Rostov)

26 iunie, ora 21:00 - Nigeria - Argentina (Sankt Petersburg)

Argentina - Croația 0-3 (Rebici 53, Modric 80, Rakitic 90+1)

Argentina XI: 23. Wilfredo Caballero - 2. Gabriel Mercado, 17. Nicolas Otamendi, 3. Nicolas Tagliafico - 18. Eduardo Salvio, 14. Javier Mascherano, 15. Enzo Perez, 8. Marcos Acuna - 10. Lionel Messi (cpt.), 19. Sergio Aguero, 13. Maximiliano Meza.

Rezerve: 1. Nahuel Guzman, 12. Franco Armani - 4. Cristian Ansaldi, 16. Marcos Rojo, 6. Federico Fazio, 5. Lucas Biglia, 7. Ever Banega, 20. Giovani Lo Celso, 21. Paulo Dybala, 22. Cristian Pavon, 11. Angel Di Maria, 9. Gonzalo Higuain.

Croaţia XI: 23. Danijel Subasic - 2. Sime Vrsaljko, 21. Domagoj Vida, 6. Dejan Lovren, 3. Ivan Strinic - 7. Ivan Rakitic, 11. Marcelo Brozovic - 18. Ante Rebic, 10. Luka Modric (căpitan), 4. Ivan Perisic - 17. Mario Mandzukic. Selecţioner: Zlatko Dalic.

Rezerve: 1. Dominik Livakovic, 12. Lovre Kalinic - 5. Vedran Corluka, 13. Tin Jedvaj, 15. Duje Caleta-Car, 22. Josip Pivaric, 14. Filip Bradaric, 19. Milan Badelj, 8. Mateo Kovacic, 9. Andrej Kramaric, 20. Marko Pjaca.