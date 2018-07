Aventuri periculoase la vânătoare cu Florentin Petre, Jean Vlădoiu și Cosmin Contra. Petre: ”Contra era să mi-o facă!”

Fotbalul românesc ascunde o sumedenie de întâmplări și momente care merită rememorate și readuse în actualitate. Fie că vorbim de episoade din teren, fie de episoade din afara dreptunghiului verde, fotbaliștii români au mereu istorisiri interesante. Legenda lui Dinamo, Florentin Petre, este unul dintre jucătorii care au fost implicați în aventuri care merită cunoscute de public.

La începutul anilor 2000, ”piticul” care a scris istorie la Dinamo, a fost invitat la emisiunea ”Noaptea Târziu cu Mircea Badea”, un talkshow de divertisment foarte popular în acele vremuri! Florentin Petre a povestit atunci mai multe întâmplări petrecute la o partidă de vânătoare la care a fost invitat de Jean Vlădoiu, fostul său coleg de la Dinamo.

Invitat să vâneze fazani și iepuri, Petre s-a trezit în mijlocul mistreților!

”Acum doi ani, m-a invitat Jean Vlădoiu la vânătoare, la o pădure în jurul Bucureștiului. Mi-a zis Jean, <<hai mă la vânătoare, să vezi cum e, cum se împușcă iepurii, fazanii, ce om găsi pe acolo>>. Am mers la 5 dimineața, bineînțeles, chiaun, cu mașina, nu vedeam nimic. Am ajuns acolo, am luat armele. A venit Jean cu un arsenal de arme. Parcă mergeam în Kosovo. Când am ajuns, mi-a spus: <<Aveți grijă la mistreți>> Cum ?!”

După ce a povestit întregul ritual de vânătoare pus la cale de Jean Vlădoiu, Florentin Petre a expus un episod periculos din acea aventură la vânătoare. Actualul selecționer, Cosmin Contra a fost la un pas de un accident nefericit.

Florentin Petre: ”Cosmin Contra era să mi-o facă!”

”Cosmin Contra, care joacă la Alaves, era să mi-o facă. Am avut noroc că, la un moment dat, erau ciulini pe acolo, m-am aplecat să-i adun și când, deodată, aud: ”BOOM”. Bă, ce s-a întâmplat, la care Contra: ”Bă, s-a descărcat arma!” Sunt întâmplări care, din bucurie, pot să dea în fel și fel de ...”, rememora Petre în emisiune.

”Pitic”, dar voinic, Florentin a împușcat un iepure!

”După ce s-a plictisit Jean, am mers și noi să împușcăm ceva. Am luat armele de profesioniști. Eu aici, Contra lângă minge. La un moment dat zice: ”Piticule, uite un iepure!”. Nici nu știam să încarc arma. Am zis să trag și eu. Când i-am tras una i-a zburat blana de pe el!”, se mândrește Florentin.

Florentin Petre are un loc aparte din istoria clubului Dinamo. După ce a ajuns în ”Ștefan cel Mare”, în 1988, Petre a avut nevoie de doar 6 ani pentru a promova la prima echipă. Cu o perioadă de un retur (1994-1995), cât a fost la UTA, "Piticul" a jucat doar pentru dinamovişti. În tricoul roş-albilor, Petre a jucat 18 ani, 267 de partide, a cucerit trei titluri de campion (1999-2000, 2001-2002 şi 2003-2004), dar şi cinci Cupe ale României (2000, 2001, 2003, 2004 şi 2005).