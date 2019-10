Becali: L-am luat deja pe Fofana. Jucătorii vor semna contracte de reziliere în alb; Momcilovici va pleca de la FCSB la finalul sezonului

Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat, miercuri, că a ajuns la un acord cu Gaz Metan Mediaş pentru transferul mijlocaşului Boubacar Fofana, dar mai urmează să se înţeleagă cu jucătorul. Becali a precizat că fotbaliştii peste 25 de ani care vin la FCSB vor trebui să semneze contracte de reziliere în alb.

"Pe Boubacar Fofana l-am luat deja. În mare ne-am înţeles, acum trebuie şi cu jucătorul, dar din moment ce el şi are 6000 şi eu îi dau 12.000, saalariu dublu, cred că nu e o problemă, nu?", a declarat Becali, la ProX.

El a precizat că jucătorii peste 25 de ani pe care îi va transfera în viitor vor fi obligaţi să semneze contracte de reziliere în alb, pentru a-i putea da afară dacă nu rezistă presiunii de la FCSB.

"Orice jucător care va veni de acum încolo la FCSB, el nu va mai avea contract pe trei, pe şapte, pe cinci, pe doi ani. În afara jucătorilor tineri, jucătorii de 25-27 de ani vor avea contract pe un an plus încă unul sau pe 6 luni cu contract de reziliere în alb, pe care îl semnează. Nu mă mai încarc cu jucători, îi testez la locul de muncă, direct la strung, să vedem dacă rezistă la presiune. Au fost mulţi care au venit, dar nu rezistă la presiune şi atunci eu de ce să mă încarc cu ei? Stai şase luni, îţi iei şi bănuţul, poţi să câştigi de exemplu cum a câştigat Belu. A câştigat Belu bani într-un an de zile cât a câştigat în toată viaţa lui. Şi apoi te duci mai departe şi îţi vezi de treaba ta. Ai luat banii, nu te-am păcălit cu nimic. Dacă nu acceptă, nu vine. Nu pot să spun eu toate, cum le fac eu contracte. La Steaua se fac experimentele, vii, rămâi sau nu rămâi, nu va mai fi cum a fost de exemplu cu Stan. Vine Stan şi stă vreo trei ani la Steaua, că el nu joacă decât un singur meci şi stă la Steaua. Nu e vorba de bani, e vorba că ţii echipă încurcată, antrenorul cu 30 şi ceva de jucători la antrenamente. Dacă făceam aşa cu Stan, uite, pe un an şi după aia pe încă doi, la revedere, era plecat şi nu aveam treabă acum. M-am încurcat cu Stan, asta e!", a precizat Becali.

Omul de afaceri a anunţată că fundaşul Marko Momcilovici, accidentat de mult timp, va părăsi echipa la finalul sezonului: "Nu am ce să-i fac lui Momcilovici, în vară îi expiră contractul, ne strângem mâna, mulţumim pentru că a fost un băiat extraordinar. Asta e, nu pot să te pui cu sănătatea. Nu am ce să fac. Avem cel mai bun fundaş stânga din România din toate timpurile, Panţîru."

Boubacar Fofana, în vârstă de 29 de ani, din Guineea, a venit la Mediaş în vara anului 2018, după ce a jucat la Moreirense, în Portugalia. Contractul său expiră la finalul sezonului.

