Belarus – România din preliminariile EURO 2024. Meciul se vede live pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Meciul Belarus - România din preliminariile EURO 2024 începe la 21:45 pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Meciul de la Budapesta este al șaptelea pe care tricolorii îl joacă în drumul spre EURO 2024.

Meciul Belarus - România din preliminariile EURO 2024 are loc la Budapesta. Partida se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY | Hepta

România este pe locul doi al grupei, cu 12 puncte, iar o victorie i-ar duce pe elevii lui Edi Iordănescu în poziția de lider, având în vedere că duelul dintre Israel și Elveția a fost amânat pentru data de 15 noiembrie, în contextul conflictului din "Țara Sfântă".

De cealaltă parte, Belarus ocupă poziția a patra în Grupa I, cu doar 4 puncte după 6 meciuri.

Meciul Belarus - România disputat pe stadionul "Szusza Ferenc" din Budapesta se anunță deja problematic din cauza condițiilor de joc.

"Echipa națională a României a efectuat în această seară (n.r. - miercuri) antrenamentul oficial înainte de meciul cu Belarus. Ședința de pregătire a durat 60 de minute, conform regulamentului, și a fost ultimul prilej de a pune la punct strategia pentru mâine seară. Din păcate, gazonul se prezintă în condiții proaste, având multe zone în care iarba s-a stricat și a fost pus nisip", a scris FRF pe site-ul oficial.

Belarus acuză poziția României și scrie că această poziție "e doar o tentativă de scuză în cazul unui eșec".

Cele mai noi informații despre confruntarea Belarus - România din preliminariile EURO 2023 sunt pe as.ro. Meciul live se vede pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Meciurile naţionalei României sunt la Antena 1 pentru următorii 6 ani. România - Elveția, programat pe 21 noiembrie, va fi disponibil tot pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Lotul de care dispune Edi Iordănescu la naționala de fotbal a României pentru meciul Belarus - România

Dintre cei jucătorii pe care i-a avut la dispoziție, Iordănescu a renunțat la fundașii Adrian Rus și Andrei Borza, dar și la atacantul Daniel Birligea. Cei trei vor urmări din tribune meciul de la Budapesta.

Citește și: Noutățile lunii octombrie în AntenaPLAY. Care sunt surprizele de care se vor bucura abonații

PORTARI

Horațiu Moldovan (FC Rapid 1923, 5/0), Florin Niță (Gaziantep | Turcia, 19/0), Ștefan Târnovanu (FCSB, 1/0);

FUNDAȘI

Andrei Rațiu (Rayo Vallecano | Spania, 12/1), Deian Sorescu (Raków | Polonia, 13/0), Radu Drăgușin (Genoa | Italia, 9/0), Adrian Rus (Pafos | Cipru, 17/1), Andrei Burcă (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 21/1), Bogdan Racovițan (Raków | Polonia, 0/0), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova, 30/2), Mario Camora (CFR Cluj, 10/0) ÎNLOCUIT CU Andrei Borza (FC Rapid 1923, 0/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir Screciu (Universitatea Craiova, 2/0), Marius Marin (Pisa | Italia, 12/0), Răzvan Marin (Empoli | Italia, 48/2), Nicolae Stanciu (Damac FC | Arabia Saudită, 62/13), Alexandru Cicâldău (Konyaspor | Turcia, 32/4), Darius Olaru (FCSB, 13/0), Olimpiu Moruțan (Ankaragucu | Turcia, 11/1), Dennis Man (Parma | Italia, 19/6), Ianis Hagi (Deportivo Alaves | Spania, 27/2), Valentin Mihăilă (Parma | Italia, 14/4), Florinel Coman (FCSB, 9/0);

ATACANȚI

Denis Alibec (Muaither | Qatar, 33/4), Denis Drăguș (Gaziantep | Turcia, 5/2), Daniel Bîrligea (CFR Cluj, 0/0), Louis Munteanu (Farul Constanța, 0/0).

Cum arată clasamentul în grupa I din preliminariile EURO 2024

1. Elveția - 14p

2. România - 12p

3. Israel - 11p

4. Belarus - 4p

5. Kosovo - 4p

6. Andorra - 2p

Belarus – România. Edi Iordănescu: "Terenul ne nemulțumește foarte tare, nu este o formă de respect pentru naţională"

"O nouă dublă, o nouă dublă importantă pentru calificarea echipei naționale la un turneu final. Sper să fim pregătiți mâine, la meciul cu Belarus, iar apoi avem 2 zile să pregătim meciul cu Andorra", a spus antrenorul tricolorilor.

"Am trecut peste multe obstacole, în această campanie am avut parte de provocări, nu vreau să reamintesc, dar nu a fost un drum ușor. Suntem pregătiți pentru orice. Terenul ne nemulțumește foarte tare, consider că nu este o formă de respect pentru echipa națională a României. Avem nevoie să jucăm pe terenuri bune, vorbim de o campanie de calificare la EURO, aveam nevoie de o suprafață decentă, dar trebuie să arătăm bărbăție, tărie, spirit, să depășim și acest obstacol, să punem în valoare mai bine mijlocele pe care le avem și să atragem cele 3 puncte în clasament", a continuat Iordănescu. Mesajul lui complet este disponibil pe as.ro.