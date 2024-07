Bernadette Szocs s-a calificat în optimi la simplu la Jocurile Olimpice 2024. A învins-o pe ucraineanca Margaryta Pesotska

Bernadette Szocs a obținut o victorie de senzație! Jucătoarea de tenis a învins-o pe ucraineanca Margaryta Pesotska și s-a calificat în optimi la simplu la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, în cursul zilei de marți, 30 iulie 2024.

Bernadette Szocs și ucraineanca Margaryta Pesotska au ținut în suspans publicul cu un meci spectaculos marți, 30 iulie 2024. Românca a obținut un punctaj incredibil ce a calificat-o în optimi la simplu la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.

A fost o competiție aprigă între cele două. Deși a pierdut primul set în fața adversarei sale, Bernadette Szocs s-a impus cu 4-1 la seturi. Așadar, a fost 12-14, 11-5, 12-10, 14-12 şi 11-4 în favoarea româncei.

Bernadette Szocs o victorie de senzație! Românca s-a calificat în optimile de finală la Jocurile Olimpice de la Paris 2024

Bernadette Szocs este singura reprezentantă a României rămasă în competiția olimpică de simplu la tenis de masă. Meciul dintre româncă și ucraineanca Margaryta Pesotska a început în jurul orei 11:00 și s-a sfârșit după aproximativ o oră, atunci când sportiva s-a calificat în optimile de finală la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.

„Am fost foarte aproape. Chiar dacă a fost 4-0, nu a fost chiar aşa, pentru că toate seturile au fost foarte strânse. Din păcate, am ratat primul set, care a făcut diferenţa. Asiaticii când câştigă primele două seturi, prind mare încredere şi nu am mai greşit. Nu au făcut greşeli uşoare, nu i-am mai putut surprinde uşor cu tactica propusă. Asta este.

Chiar dacă nu mi s-a îndeplinit visul, sper să îl îndeplinesc pe proba de simplu sau pe cea de echipe. Sincer, prima probă la care mă aşteptam să aduc medalie a fost cea de dublu mixt, pentru că facem echipă de foarte mult timp şi la ediţia de atunci am terminat tot pe locul 5. Trebuie să mă concentrez pe ce a mai rămas. Azi voi analiza ce am greşit, voi încerca mâine să antrenez ce nu mi-a mers azi.

Sunt foarte dezamăgită, supărată, pentru că toată lumea ştia că medalia olimpică se aştepta de la tenis de masă pe proba de dublu mixt. Am fost foarte aproape. Chiar dacă am pierdut 4-0, seturile au fost foarte strânse. Putea să fie 4-0 şi pentru noi, de aceea dezamăgirea e şi mai mare. Trebuie să trec peste. Sunt o sportivă puternică, ştiu să las deoparte ce mă răneşte. După olimpiadă, voi suferi enorm de mult. Acum nu mai am nimic de făcut. Sunt concentrată pe proba de echipe şi pe cea de simplă. Îmi pare rău că v-am dezamăgit, aţi fost mereu alături de noi”, spunea Bernadette Szocs, după eliminarea din proba de dublu mixt, potrivit as.ro.

Programul sportivilor români în ziua 4 de la Jocurile Olimpice de la Paris 2024

Iată care este programul sportivilor români în ziua 4 de la Jocurile Olimpice de la Paris 2024:

Triatlon

09:00 Individual masculin (finala): Felix Duchampt.

Tenis de masă

11:00 individual feminin - turul II: Bernadette Szocs - Margarita Pesoțka (Ucraina).

Canotaj

11:10 simplu masculin - sferturi de finală: Mihai Chiruță;

12:00 dublu vâsle feminin - semifinale: Ancuța Bodnar, Simona Radiș;

12:10 dublu vâsle masculin - semifinale: Andrei Cornea, Marian Enache;

12:40 patru rame masculin - recalificări: Ștefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă, Ciprian Tudosă.

Înot

12:15 100 m liber masculin - serii: David Popovici;

21:30 100 m liber masculin - semifinale: David Popovici (dacă se califică).

Polo pe apă

17:35 SUA - România (Grupa A, masculin).

Box

18:22 categoria 54 kg feminin - optimi: Lăcrămioara Perijoc - Enkhjargal Munguntsetseg (Mongolia).

Gimnastică artistică

19:15 echipe - feminin - finala: România (Ana Maria Bărbosu, Sabrina Maneca Voinea, Lilia Cosman, Amalia Ghigoarță și Andreea Preda).