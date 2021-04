Bianca Andreescu a fost infectată cu coronavirus. Ce mesaj a transmis tenismena și în ce stare este

Bianca Andreescu și-a anunțat fanii că nu va mai juca la Madrid Open, asta după ce a fost depistată pozitiv cu SARS-CoV-2.

„După ce am fost testată negativ de două ori înaintea zborului către Madrid, din păcate am fost informată că am fost testată pozitiv cu Covid-19 la sosire, astfel că nu voi juca la Madrid Open. Mă odihnesc şi respect în continuare protocolul medical şi de siguranţă. Abia aştept să revin pe teren cât mai curând”, a notat Andreescu pe Twitter.

Bianca Andreescu a câștigat US Open în 2019, iar apoi a fost absentă de pe marile terenuri de tenis, o perioadă de 15 luni, din cauza unei accidentări la genunchi și din cauza pandemiei.

Jucătoarea canadiană de origine română, în vârstă de 20 ani, a revenit pe teren în luna februarie, la Australian Open, unde a fost eliminată în turul al doilea de taiwaneza Su-wei Hsieh (6-3, 6-2).

Bianca Vanessa Andreescu s-a născut în anul 2000, din doi părinți români. În 2019, canadianca de origine română a câștigat titlul la Indian Wells Masters, Canadian Open și US Open.

Simona Halep participă la Madrid Open

La turneul de la Madrid, la care va lipsi Andreescu, locul 6 în WTA și-a anunțat participarea Simona Halep. „Merg direct la Madrid. Începe miercuri sau joi turneul. Trebuie să merg cu trei zile înainte, așa este regula de bulă. Este un turneu special, pentru că este al domnului Țiriac și mereu mă simt extraordinar de bine acolo”, a spus Simona Halep pentru Digi Sport. „Îmi plac condițiile de acolo, sunt răsfățată la Madrid. O să am oameni dragi lângă mine, vine și prietenul meu (n.r. Toni Iuruc). O să fie un turneu frumos, indiferent de rezultat, așa că o să mă bucur din plin”, a mai precizat Simona Halep, locul 3 în WTA.

Turneul WTA 1.000 de la Madrid, organizat de Ion Ţiriac, va debuta pe 29 aprilie 2021.

Cum arată clasamentul WTA la simplu

Simona Halep se află pe locul 3 în clasamentul WTA, în timp ce Bianca Andreescu ocupă locul 6.

1. Ashleigh Barty (Australia) 9.655 puncte

2. Naomi Osaka (Japonia) 7.800

3. Simona Halep 7.050

4. Sofia Kenin (SUA) 5.915

5. Elina Svitolina (Ucraina) 5.835

6. Bianca Andreescu (Canada) 5.265

7. Arina Sabalenka (Belarus) 5.205

8. Serena Williams (SUA) 4.850

9. Karolina Pliskova (Cehia) 4.660

10. Kiki Bertens (Olanda) 4.405