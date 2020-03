Juventus a confirmat al doilea jucător testat pozitiv cu coronavirus

"Sunt bine, mereu am fost. Nu am avut simptomele obişnuite. Am avut noroc şi sper că acest lucru va ajuta lumea. A fost greu, mai ales din cauza mediatizării. Mulţumesc tuturor celor care mi-au trimis mesaje. Sunt singur la hotel (n.r. - din cantonamentul echipei) şi voi mai rămâne aici pentru o vreme. Izolarea este lungă şi plictisitoare atât pentru mine, cât şi pentru toată lumea", a declarat Rugani.

Sursa : news.ro