Bogdan Andone a demisionat de la FCSB:” Nu accept pe un teren de fotbal să fiu huiduit pentru nişte decizii pe care nu le iau eu!”

"Şi ca jucător am fost serios şi responsabil, aşa îmi fac şi meseria de antrenor. Tocmai de aceea nu accept pe un teren de fotbal să fiu huiduit pentru nişte decizii pe care nu le iau eu. Am încercat să-i spun patronului depsre problemele existente în ultima perioadă, dar e echipa lui, doar el decide, aşa că nu mai am ce să fac la această echipă. Aşa că mă opresc aici în relaţia mea cu Steaua, nu ţin de scaun nu mă intersează banii, mă interesează să pot să-mi fac meseria cum vreau eu, să pot să muncesc pentru ceea ce cred eu. Ţin să le mulţumesc oamenilor care au avut încredere în mine, îmi pare rău că nu am avut timpul necesar să le demsonstrez că am avut dreptate, că filozofia mea este o flozofie bună. În primul rând vreau le mulţumesc jucătorilor, sunt deosebiţi, cu caractere extraordinare, am avut o relaţie foarte bună cu ei, vreau să le transmit să aibă încredere că pot califica această echipă în grupele Europa League. Ştiţi care sunt deciziile pe care le iau antrenorii de la FCSB... Nu am vrut să las echipa după meciul cu Botoşani, pentru că ştiam că este timpul scurt, echipa era dărâmată după acea înfrângere, nu am vrut să las echipa înaintea unui meci de Europa League şi am încercat să-i ţin montaţi pe jucători pentru meciul din această seară pentru această calficare pe care am obţinut-o cu greu", a spus el, în conferinţa de presă organizată după meci.