Cristi Borcea imploră judecătorii: ”Am muncit non stop, nu mai știu ce să fac ca să obțin eliberarea!”

Cristian Borcea, fostul șef de la Dinamo București, care a fost condamnat în dosarul retrocedărilor și încarcerat la începutul lunii februarie, a solicitat să fie eliberat.

Cristi Borcea a fost adus, marţi dimineaţă, la Judecătoria Sectorului 4 din Capitală, acolo unde se va lua în discuţie solicitarea sa de eliberare condiţionată. El i-a rugat pe judecători să-l elibereze, întrucât ”a muncit non-stop”.

”Am participat în cinci luni de la amânarea cauzei în fiecare zi la cursuri, programe, unele nu au fost creditate, dovadă că nu am mers după câştig, nu puteam la mai multe, am maxim una pe lună, şi la muncă şi activitate nu aveam cum. Am fost vizitat de cei 9 copii în penitenciar. Am ţinut legătura cu familia. Mi s-a spus că îndeplinesc condiţii, am achitat toate prejudiciile, plus peste două milioane de euro penalităţi”, a spus Cristian Borcea, fostul finanţator de la Dinamo Bucureşti.

De asemenea, el i-a rugat pe judecători să aprobe eliberarea condiționată, întrucât a muncit neîncetat: ”Din carantină am muncit non stop, nu ştiu ce să mai fac să obţin eliberarea, vă rog mult să fiţi de acord cu eliberarea”, a mai spus Borcea, potrivit Mediafax.

Avocatul lui Cristian Borcea a spus, în faţa instanţei, că fostul acţionar de la Dinamo a depăşit cu doi ani fracţia pe care trebuia să o ispăşească, după ce a executat 9.700 de zile de închisoare şi a muncit pe toată durata efectuării pedepsei, chiar dacă era cunoscut ca fiind cardiac şi chiar operat pe cord deschis.

Cristi Borcea va afla dacă va fi sau nu eliberat, în cursul zilei de marți. El a mai avut o cerere de eliberare în luna mai, însă Tribunalul Bucureşti a respins-o.