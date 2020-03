Burleanu: Meciurile de baraj pentru Euro, amânate până în luna iunie, campionatul se va încheia până la 28 iunie

"Astăzi a avut loc o video conferinţă organziată de UEFA, la care au participat reprezentanţii tuturor celor 55 de federaţii naţionale. Ţinând cont că startul Euro-2020 este planificat în mai puţin de trei luni, disputarea meciurilor de calificare pentru ultimele patru locuri disponibile este planificată a avea loc peste nouă zile, primul meci, răspândirea alarmantă a virusului Covid-19 în Europa, analiza în schimbare a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, dar şi intrarea unor ţări din Europa în stare de urgenţă, am decis, astăzi, amânarea meciurilor din play-off din martie pentru iunie 2020, ceea ce înseamnă că vom anula meciul amical cu Anglia, planificat pentru 7 iunie, pentru a face loc meciurilor de baraj, suspendarea Euro din vara anului 2020, 12 iunie - 12 iulie pentru perioada 11 iunie - 11 iulie 2021. În acelaşi timp, Copa America se va muta tot pentru vara anului 2021. Am discutat despre abordarea unei flexibilităţi în sistemul de licenţiere pentru cluburi, exitinderea termenelor de finalizare a campionatelor naţionale. Pentru România, data este de 28 iunie, în loc de 1 iunie. Finala de Champions league se va disputa pe 27 iunie. Campionatul European de fotbal feminin, Campionatul European under 21 şi finala Nations League se vor muta din vara anului 2021. Avem în vedere deblocarea intervalului orar pentru meciurile din Champions League şi Europa league, astfel încât să ne putem disputa etapele intermediare înclusiv în zilele de Champions League şi Europa League. Vom propune ca FIFA să suspende Cupa Mondiaă a cluburilor care ar urma să aibă loc în 2021, pentru a face loc în calendar desfăurării Campionatului European de fotbal. Prin deciziile menţionate anterior, adică prin suspendarea Euro, vom avea suficient spaţiu în calendar pentru a putea să terminăm competiţiile la nivel naţional. Sunt 53 de competiţii fotbalistice suspendate astăzi în România până la 31 martie, 52 în organziarea FRF, una în organizarea LPF. Din cele 17 loturi naţionale, zece au deja activitatea suspendată până la data de 1 mai. Prima reprezentativă şi naţionala under 21 erau în stand by până la organizarea acestei conferinţe", a declarat Burleanu.

El a menţionat că întrecerile interne vor fi suspendate cel puţin până la ridicarea stării de urgenţă în România. Cel mai optimist scenariu arată că partidele se vor relua la 22 aprilie, fără spectatori însă.

"Au fost suspendate toate cursurile şi programele de pregătire organizate de FRF pentru arbitri şi antrenori. Toate cele 53 de competiţii care avea teremen de suspendare până la 31 martie se vor amâna cel puţin până la momentul ridicării stării de urgenţă, decretată ieri, de preşedintele Românei. Am creat un grup de lucru care va propune diferite scenarii pentru reluarea competiţiilor. În acest grup de lcru vor fi reprezentate toate eşaloanele fotbalistice din România, inclusiv reprezentanţii LPF şi ai sindicatului jucătorilor. Mâine dimienaţă va avea loc prima întâlnire prin videoconferinţă. La nivelul Ligi I, din play-off mai sunt de disputat opt etape, din play-out mai sunt de disputat 12 etape, din Liga a II-a mai sunt de disputat 14 etape, la fel în Liga a III-a. Din Cupa României mai avem nevoie de trei date disponibile. Două date pentru desfăşurarea semifinalellor în dublă manşă şi altă dată pentru finala Cupei României. Trebuie să luăm în considerare şi barajul de promovare în Liga I, stabilit astăzi pentru a se desfăşura în dublă manşă. Lucrăm pe mai multe scenarii de reluare a competiţiei din 22 aprilie şi chiar 13 iunie, ca un moment critic. Sunt scenarii pe baza cărora lucrăm în momentul de faţă. Dacă situiaţia se va înrăutăţi va trebui să fim deschişi la forme inovative de finalizare a competiţiei, meciuri într-o singură manşă sau minigrupe sau propunerea de modificare a tururilor preliminare pentru competiţiile europene. Fotbalul se va relua cu porţile închise doar în momentul în care vom fi siguri că siguranţa şi sănătatea jucătorilor şi a staff-ului nu sunt în pericol. Suporterii vor putea reveni pe stadion doar atunci când vom fi siguri că există niciun risc pentru aceştia. Siguranţa şi sănătatea înainte de toate. Vom participa activ alături de Guvernul României şi de UEFA pentru îndeplinirea acestei responsabilităţi comune, privind siguranţa şi sănătatea tuturor persoanelor angrenate în fenomenul fotbalistic", a adăugat el.

Burleanu a precizat că activitatea loturilor naţionale este suspendată cel puţin până la 1 mai.