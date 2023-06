Ce performanță în fotbal a reușit fiul cel mic al lui Adrian Mutu: „Pe urmele tatălui”. Cum arată acum Tiago Mutu

Tiago Mutu calcă pe urmele tatălui său. La numai 6 ani mezinul lui Adrian Mutu dă dovadă de talent în domeniul fotbalului.

Antrenorul Rapidului are motive de mândrie. Tiago Mutu a obținut titlul de „cel mai bun mijlocaș” la un turneu de fotbal pentru copii. Micuțul a fost surprins ridicându-și trofeul deaspura capului și purtând medalia la gât. În imaginea publicată pe o pagină de Facebook dedicată echipei Rapid, micuțul apare zâmbitor și fericit.

Tiago Mutu, premiat „cel mai bun mijlocaș” într-un turneu de fotbal pentru copii

„TIAGO MUTU ESTE CEL MAI BUN MIJLOCAȘ AL TURNEULUI CUPA STELELE VIITORULUI! Pe Urmele Lui Adrian Mutu”, se arată în descrierea imaginii.

Adrian Mutu se află la al treilea mariaj și este tatăl a patru copii. Mezinul său, Tiago, pe care îl are din actuala căsnicie cu Sandra Mutu s-a născut în 2017 și are 6 ani. Fiul cel mare, Mario, pe care Adrian îl are cu prima soție, s-a născut în 2002 și are aproape 21 ani, iar fetele pe care fotbalistul le are din căsnicia cu Consuelo Matos Gómez, s-au născut în 2006 (Adriana) și 2008 (Maya).

Adrian Mutu și Consuelo Matos Gómez au fost căsătoriți timp de 8 ani, iar după despărțire mama celor două fete Adriana și Maya a decis să locuiască în țara ei natală.

Cu Sandra Bachici, actuală Sandra Mutu, Adrian Mutu s-a căsătorit în anul 2015.

Adi Mutu, vacanță de vis alături de Sandra și Tiago Mutu. Fanii au fost încântați să vadă cât a crescut mezinul „Briliantului”

De curând, Adi Mutu a petrecut o vacanță alături de soția lui și copilul lor, iar fanii au fost încântați să vadă cât de mult a crescut Tiago Mutu.

„Ce mare s-a facut Tiago Mutu”, „Minunați, un exemplu de om, tată, soț, jucător și antrenor.

Să rămâneți la fel de frumoși și fericiți tot restul vieți!!”, „O familie frumoasă și fericită”, sunt câteva dintre comentariile primite de Adi Mutu pe rețelele sociale, în dreptul imaginilor în care apare alături de fiul și soția lui.

Tot în luna iunie 2023, Adriana, fiica cea mare a lui Adian Mutu a împlinit 17 ani, iar „Briliantul” a publicat o imagine cu ea, pentru a le arăta fanilor cât de frumoasă s-a făcut adolescenta.

