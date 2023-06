Cum arată și cu ce se ocupă fiica cea mare a lui Adi Mutu. Adriana a împlinit 17 ani. Mesajul emoționant pe care i l-a transmis

Fiica cea mare a lui Adi Mutu, din fosta căsnicie cu Consuelo Matos Gomez, a împlinit 17 ani. Adolescenta locuiește în prezent în Republica Dominicană, alături de mama sa.

Citește și: Adrian Mutu a vorbit despre relația pe care o are cu fiul său, Mario. Cât de bine se înțelege cu băiatul din prima căsătorie

Adriana, fiica cea mare a lui Adi Mutu, a împlinit 17 ani. Mesajul emoționant pe care i l-a transmis tatăl său

Antrenorul celor de la Rapid a publicat, recent, o fotografie cu Adriana, de care e extrem de mândru. Fata lui cea mare a devenit o adevărată domnișoară, iar mesajul pe care tatăl ei l-a transmis în mediul online i-a înduioșat pe internauți.

„La mulți ani, dragostea mea! Fiica mea, Adriana Mutu”, a scris Adi Mutu în dreptul fotografiei postate pe contul său de Instagram.

„La mulți ani, prințesă. Te iubesc”, a scris și Sandra Mutu, actuala soție a antrenorului de la Rapid. „Mulțumesc. Și eu te iubesc!”, i-a scris înapoi adolescenta.

„Mulțumesc, tată”, i-a fost recunoascătoare Adriana Mutu.

„Te iubesc, Adriana! La mulţi ani”, i-a transmis şi Rodica Mutu, bunica ei.

„Ce frumoasă e!”, „Doamne, când s-au făcut atât de mari copiii tăi?”, ”La mulți ani, domnișoară frumoasă!”, au fost câteva dintre comentariile lăsate de internauți.

Adriana Mutu seamănă îndeajuns de mult cu mama sa fotomodel, care poate oricând să-i calce pe urme. În imaginea publicată de tatăl ei pe Instagram, fiica cea mare a „Briliantului” a optat pentru o rochiță de vară, care i s-a potrivit perfect. Frumusețea ei nu trece neobservată, iar fanii sunt de acord că este o adevărată prințesă.

Adrian Mutu are patru copii din trei căsnicii diferite. Mai exact, pe Mario, din fostul mariaj cu actrița Alexandra Dinu, pe Adriana și pe Maya (15 ani) din fostul mariaj cu Consuelo și încă un fiu, pe Tiago, din actuala căsnicie cu Sandra Mutu.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Adrian Mutu, imagine rară alături de cei doi băieți ai săi. Cum arată Mario la 20 de ani. Tânărul seamănă foarte bine cu tatăl lui

De ce au divorțat Adi Mutu și fosta lui soție Consuelo, după 8 ani de mariaj

Adrian Mutu și Consuelo Matos Gomez au fost căsătoriți timp de opt ani, iar după despărțire mama celor două fete Adriana și Maya a decis să locuiască în țara ei natală. În cartea sa „Revenirea din infern”, antrenorul explică cum a cunoscut-o pe mama fiicelor sale, dar și ce anume a dus la ruptura din căsnicia lor.

„Domnișoara cu care mă vedeam venea cu o prietenă, Consuelo Matos Gomez, ministrul-consilier al Republicii Dominicane la Vatican. Ne-am cunoscut la Roma și, treptat, ne-am dat seama că între noi există o atracție. Ce mi-a plăcut la ea? Era sensibilă, caldă. OK, eram firi foarte diferite, dar pe atunci credeam că acest lucru este benefic, pentru că urma să ne completăm. Șase, șapte luni am fost prieteni, apoi am decis să ne căsătorim.

După câțiva ani, au apărut, din păcate, divergențele între noi doi, multe dintre ele provocate de diferența de cultură. Intervenise monotonia, lucru firesc când stai mult timp împreună cu o persoană. Fiind firi opuse, relația a început să scârțâie.

A contat mult și faptul că încercam să mă întorc în țară, iar Consuelo, deși nu mi-o spunea direct, nu prea dorea acest lucru. Am semnat cu cei de la Ajaccio, acela a fost momentul în care ne-am despărțit de tot. Am rămas în relații civilizate și cu două fetițe superbe”, a mai spus Adi Mutu.

Hamude Kilani dă startul seriei de interviuri cu invitați din sezoanele anterioare Insula Iubirii. Vezi acum, în AntenaPLAY