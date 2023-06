După David Popovici, tânăra în vârstă de 29 de ani esta a doua sportivă din România care se califică la Jocurile Olimpice. Iată ce sport practică!

Cine este Lăcrămioara Perijoc. Tânăra calcă pe urmele lui David Popovici, calificându-se la Jocurile Olimpice de la Paris | Captură Instagram

Lăcrămioara Perijoc este o luptătoare de box, care s-a calificat, miercuri seara, în semifinalele categoriei 54 de kg la Jocurile Europene de la Cracovia-Malopolska.

În acest fel, ea a obținut biletul pentru Jocurile Olimpice din 2024, dar și performanța de a fi a doua sportivă tricoloră calificată după David Popovici, potrivit gsp.ro. Înotătorul român este cel care a deschis lista sportivilor din țară care vor participa peste un an la cea mai importantă competiție mondială.

Cine e Lăcrămioara Perijoc, a doua sportivă tricoloră care a obținut calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris

Miercuri seara, Lăcrămioara Perijoc a învins-o în sferturile de finală pe poloneza Sandra Dabrik cu 5-0 și s-a calificat în semifinale, unde o va întâlni, vineri, pe Hatice Akbaş.

Pugilista din Turcia este cea care a învins-o anul trecut în finala Campionatelor Mondiale, potrivit sursei citate mai sus.

Lăcrămioara a trecut prin momente dificile în trecut, care au făcut-o să renunțe la box. Cu toate acestea, chemarea a fost mai puternică, iar ea a revenit pe ringul pe care trebuia să fie de la bun început:

„Am făcut box mai întâi, apoi fotbalul. A fost o alternativă când mi-am dat seama că nu pot să mă descurc, să trăiesc din box şi atunci am ales să plec la fotbal. Dar antrenorul meu a văzut un potenţial în mine şi mi-a dat speranţa că dacă mă întorc şi am răbdare, voi reuşi să mă întreţin şi să-mi fac un viitor în acest sport. Asta m-a făcut să mă întorc. Fotbalul e o pasiune, îl iubesc, dar boxul simt că e ceea ce trebuie să fac.”, a spus ea într-o conferință de presă, citată de sursa menționată mai sus.

„În 2013, la sfârşit de an, când o convorbire la telefon cu antrenorul meu m-a făcut să mă întorc în box, să cred şi să am răbdare că într-un final voi reuşi şi voi avea rezultatele mult dorite. În cei patru ani în care am stat acasă la antrenorii mei, părinţii mei, pot să le zic acum, mi-au format mentalitatea, mi-au dat încrederea şi tot ce am avut nevoie ca să continui.”, a mai povestit ea în anul 2019, citată de sursa menționată mai sus.

Lăcrămioara Perijoc le acordă toate meritele antrenorilor ei

„După fiecare eşec, ei au ştiut să mă ridice şi să nu mă lase să cad. Am trecut prin cei mai grei patru ani împreună, am făcut o echipă perfectă şi am crezut tot timpul în noi, după care a venit federaţia, când au început să se rezolve lucrurile. Am început să prindem curaj, am început să câştigăm turnee. Lucrurile au început să se aşeze şi după cum se vede toţi ne-am făcut treaba şi au început să apară şi rezultatele. Sper să reuşim ceea ce dorim cel mai mult, calificarea la Olimpiadă şi o medalie.”, a mai subliniat Lăcrămioara Perijoc, potrivit gsp.ro.

