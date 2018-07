Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018! Brazilia - Belgia, duelul între echipele care nu au mai pierdut de 38 de meciuri

Brazilia - Belgia, sferturi de finală Campionatul Mondial. Al doilea ”sfert” de la Cupa Mondială din Rusia pune față în față, diseară, de la ora 21:00, alte două echipe din America de Sud și Europa. ”Selecao”, echipa lui Tite, primește replica ”Dracilor Roșii” antrenați de ibericul Roberto Martinez, într-un duel de 5 stele al Cupei Mondiale, similar cu o finală!

Brazilia - Belgia, sferturi de finală Campionatul Mondial. Duelul de la Kazan este unul al echipelor mari care, cel puțin prin prisma rezultatelor, nu au dezamăgit la acest Campionat Mondial. Ambele vin după o perioadă lungă de invincibilitate. Brazilia nu a mai pierdut de 15 meciuri, din iunie 2017, atunci când era învinsă de Argentina într-un amical. În meciurile oficiale, ”Selecao” e neînvinsă din 13 iunie 2016, un 0-1 cu Peru în Copa America.

Brazilia - Belgia, sferturi de finală Campionatul Mondial. Dincolo, Belgia are și ea un parcurs de senzație cu Roberto Martinez pe bancă. Nu a mai pierdut de 23 de meciuri. Se întâmpla asta la Euro 2016, 1-3 cu Țara Galilor. A urmat apoi un eșec cu Spania într-un amical, primul cu Martinez pe bancă. Din septembrie 2016 până azi, Belgia are 18 victorii și 5 remize!

Brazilia - Belgia, sferturi de finală Campionatul Mondial. Pentru meciul de azi, Tite are probleme la mijlocul terenului, acolo unde Casemiro e suspendat. De asemenea, Marcelo încă nu e 100% refăcut, dar acesta are șanse să intre. În atac, Tite se gândește să joace cu Firmino în locul ineficientului Gabriel Jesus. Luis, Neymar și Coutinho sunt la un ”galben” de ratarea unei posibile semifinale. Belgia nu are probleme medicale, dar pot apărea schimbări tactice: Chadli și Fellaini pot apărea în primul 11. Meunier, Vertonghen, Tielemans, Dendoncker și De Bruyne sunt la un cartonaș de suspendare.

Brazilia - Belgia, sferturi de finală Campionatul Mondial. S-au jucat patru meciuri directe Brazilia - Belgia în istorie. Sud-americanii au 3 victorii. Ultima a venit în 2002, la Cupa Mondială. Ronaldo și Rivaldo au marcat într-un 2-0 sec.

Brazilia - Belgia, sferturi de finală Campionatul Mondial. La casele de pariuri, Brazilia e favorită, cu o cotă de 2,10-2,15. Belgia primește 3,55 - 3,75, iar remiza e văzută cu 3,40. Dat fiind faptul că vom avea în teren fotbaliști de mega-clasă, mizăm pe faptul că Alisson și Courtois nu vor scăpa ”neciuruiți”.

Pontul recomandat la acest meci: ”ambele înscriu” - cotă 1,83

Echipele probabile în Brazilia - Belgia:

Brazilia XI: Alisson; Fagner, Miranda, Silva; Luis; Paulinho, Fernandinho, Coutinho; Willian, Jesus/Firmino, Neymar

Belgia XI: Courtois; Alderweireld, Kompany, Vertonghen; Meunier, Fellaini, Witsel/Chadli, Carrasco; De Bruyne, Hazard; Lukaku

Câștigătoarea meciului Brazilia - Belgia va întâlni în semifinale echipa care va triumfa în celălalt duel America de Sud - Europa de azi. De la 17:00, la Novgorod, Uruguay joacă cu Franța.

Programul complet al sferturilor de finală ale Cupei Mondiale din Rusia: